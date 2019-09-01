В Анапе открылся кинофестиваль "Киношок"

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. 28-й фестиваль "Киношок", в ходе которого покажут фильмы кинематографистов России и стран СНГ, открылся в воскресенье в Анапе, говорится в пресс-релизе администрации Краснодарского края.

"В Анапе открылся ХХVIII фестиваль "Киношок". Ежегодный кинофорум будет проходить в городе-курорте с 1 по 8 сентября", - говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, фильмы кинематографистов России и стран СНГ будут состязаться в пяти номинациях: полнометражное, короткометражное, документальное, телевизионное и детское кино.

"Я благодарен организаторам за то, что "Киношок" не меняет место прописки. Творческие вечера с актерами и режиссерами, открытые показы старых, любимых многими поколениями фильмов - это то, чего ждут тысячи гостей и жителей края", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Конкурс детских фильмов оценивает детское жюри, в телевизионном конкурсе победитель определяется зрительским голосованием, а в остальных номинациях работы оценивает профессиональные актеры и режиссеры. Главный приз фестиваля - "Золотая лоза" - вручается продюсеру за лучший полнометражный фильм. Председателем жюри полного метра в этом году стал режиссер и кинодраматург Юсуп Разыков.