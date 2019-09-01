МХТ имени Чехова открывает сезон двумя премьерными спектаклями

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московский Художественный театр (МХТ) имени А.П. Чехова, открывающий в понедельник новый, 122-й сезон, в один вечер представит зрителям два премьерных спектакля. Одну постановку осуществил художественный руководитель МХТ Сергей Женовач, другой спектакль поставил ученик Женовача молодой режиссер Айдар Заббаров, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Наталья Витвицкая.

"Вечером на Основной сцене театра состоится премьерный спектакль "Бег" по Михаилу Булгакову в постановке Сергея Женовача, роли в котором исполняют Анатолий Белый, Михаил Пореченков, Игорь Верник, Андрей Бурковский, Ирина Пегова", - сказала собеседница агентства. Она напомнила, что "Бег" стал первым спектаклем Женовача на посту худрука МХТ. "Премьера состоялась 15 мая, так что сегодня пройдет очередной премьерный показ "Бега", - уточнила пресс-атташе.

А вот на Малой сцене, по ее словам, состоится официальная премьера еще одного спектакля, который зрители увидят впервые. "Это будут "Белые ночи" по Федору Достоевскому в постановке Айдара Заббарова", - проинформировала Витвицкая, назвав Заббарова одним из самых перспективных театральных режиссеров.

Выпускник Мастерской Сергея Женовача (ГИТИС), несмотря на молодой возраст (28 лет), уже поставил успешные спектакли в ведущих театрах России. Его постановки можно увидеть на сцене "Современника", Театра им. Ленсовета, Казанского театра им. Г. Камала. "Белые ночи" - режиссерский дебют Заббарова в Художественном театре, подчеркнула собеседница агентства.

Она отметила, что спектакль "Белые ночи" представляет новое актерское поколение МХТ: это Надежда Жарычева, сыгравшая первую главную роль, Евгений Перевалов и Дмитрий Сумин. Одну из центральных ролей в спектакле исполняет легендарная актриса Художественного театра, народная артистка России Нина Ивановна Гуляева, которая служит в МХТ уже 65 лет.

Но прежде чем публика придет сегодня вечером смотреть премьерные спектакли, в театре состоится традиционный сбор труппы, который пройдет в зрительном зале Основной сцены. Художественный руководитель театра Сергей Женовач объявит репертуарные и гастрольные планы на 122-й сезон, а также представит новые проекты МХТ им А.П. Чехова, заключила пресс-атташе.