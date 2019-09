Фильм "Я иду искать" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Американский триллер "Я иду искать" (Ready or Not) стал лидером российского проката, собрав 61,4 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 29 августа по 1 сентября.

Комедийный фильм ужасов режиссеров Мэттью Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллетта вышел на экраны 29 августа. Главные роли в картине сыграли Энди Макдауэлл, Самара Уивинг, Марк О'Брайен, Адам Броди и другие артисты.

На второй строчке оказался американский анимационный фильм "Angry Birds 2 в кино" (The Angry Birds Movie 2) режиссера Туропа Ван Ормана. За минувшие выходные сборы по нему составили 59,4 млн рублей.

Третье место по кассовым сборам занимает американский фильм "Однажды в… Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) сценариста и режиссера Квентина Тарантино, собравший 50,6 млн рублей.