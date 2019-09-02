На форум мастеров в Дагестане в 2020 году планируют пригласить участников со всего Кавказа

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Мастеров со всего Северо-Кавказского федерального округа планируют пригласить на форум молодых ремесленников в Дагестане в следующем году. Планируется, что форум будет двухдневным, сообщил ТАСС руководитель форума Арсен Гусейнов.

"На следующий год хотим посмотреть вариант и поучаствовать в грантовой поддержке. На уровне СКФО уже провести не однодневный, а двухдневный форум, пригласить ремесленников из других регионов", - сказал Гусейнов.

В этом году форум прошел во второй раз. В нем приняли участие около 200 человек. Мастера представили дагестанские сабли, кинжалы и шашки, вазы с высеченным по особой технологии орнаментом, кубачинские браслеты, серьги и кувшины. По итогам форума три победителя получили денежное вознаграждение, а еще трое получили возможность принять участие в выставке народных промыслов "Ладья - 2019. Зимняя сказка" в Москве.

Так, на выставке в столице посетители смогут увидеть дагестанские сабли, вазы с народным орнаментом, кубачинские серьги и браслеты.