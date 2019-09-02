Венская опера не будет отменять концерты Пласидо Доминго из-за обвинений в домогательствах

ВЕНА, 2 сентября. /ТАСС/. Венская государственная опера не будет отменять выступления оперного певца Пласидо Доминго, в отношении которого были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил директор оперы Доминик Мейер.

Австрийский театр не видит юридически обоснованных причин для отмены существующих контрактов с Доминго. Он сможет спокойно выступить в Вене в запланированных постановках в октябре 2019 года и июне 2020 года. Кроме того, Венская опера ценит художественный талант и человеческие качества певца, подчеркнул директор.

"Я был поражен, когда узнал об обвинениях из СМИ. Я не хочу давать им оценку. Я также не хочу поспешно обвинять Пласидо Доминго. Мы живем в правовом государстве, и факты говорят сами за себя: против него нет ни обвинительного заключения, ни полицейского расследования. Опера Лос-Анджелеса, в которой он занимает руководящую должность, в отличие от Венской оперы, начала проверку, действует презумпция невиновности. Нам не известны какие-либо обвинения в нашей сфере ответственности", - заявил Мейер Австрийскому агентству печати.

В августе восемь певиц и одна танцовщица заявили агентству Associated Press, что с конца 1980-х годов в разное время подвергались домогательствам со стороны Доминго. По словам трех из них, прославленный тенор пытался их поцеловать. Одна из собеседниц агентства утверждает, что певец рукой залез ей под юбку. 78-летний Доминго в распространенном заявлении отметил, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают". Он их отверг, подчеркнув, что вступал в интимные отношения только по обоюдному согласию.

Из-за выдвинутых обвинений оперный театр Сан-Франциско отменил запланированный на 6 октября концерт с участием тенора. Кроме того, Симфонический оркестр Филадельфии отозвал приглашение Доминго принять участие в концерте, который запланирован на 18 сентября.