"Мелодия" выпустила диск Полины Осетинской с произведениями Баха и Скарлатти

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" представила новый диск пианистки Полины Осетинской с исполнением произведений Иоганна Себастьяна Баха и Доменико Скарлатти. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

На диске записаны пять сонат Скарлатти, "Итальянский концерт" Баха и его же хоралы в фортепианных транскрипциях Александра Зилоти, Эгона Петри и Вильгельма Кемпфа.

"Исполнительское творчество Осетинской характерно необычными программами, парадоксальным и в то же время глубоко продуманным сопоставлением композиторских имен. За исключением "Итальянского концерта", в котором великий кантор отдал дань итальянской традиции клавесинной музыки, его протестантские хоралы, полифонические циклы во времена барокко казались бесконечно далекими от сонат Доменико Скарлатти с их бьющим через край южным неаполитанским темпераментом, - отметили в пресс-службе. - Сегодня мы смотрим на них по-другому, современная культура удивительным образом не только сгладила их музыкальное "противоречие", но позволила услышать в этой музыке некую общность, единство".

Бах и Скарлатти родились в 1685 году. При жизни и тот, и другой получили известность выдающихся исполнителей на клавесине и органе; своим клавирным творчеством оказали глубокое влияние на современников и последующую эпоху, хотя творческие интересы обоих не исчерпывались клавишными инструментами.

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О пианистке

Осетинская родилась 11 декабря 1975 года в Москве. Свой первый сольный концерт дала в возрасте шести лет в зале Вильнюсской филармонии. В восемь лет состоялся дебют пианистки с камерным оркестром Литвы под управлением Саулюса Сондецкиса. Окончила школу-лицей при Петербургской консерватории, а затем и саму консерваторию в классе Марины Вольф. Выступала с Токийским филармоническим оркестром, Государственным академическим симфоническим оркестром им. Е.Ф. Светланова, оркестрами "Виртуозы Москвы", "Новая Россия", Европейской симфониеттой, Веймарской национальной оперы и др. Среди сценических партнеров дирижеры Теодор Курентзис, Туган Сохиев, Александр Сладковский, Лоран Петижерар и другие. Принимала участие в фестивалях Du Wallonie, Mainly Mozart, Chopin Festival, "Декабрьские вечера", "Крещендо", "Звезды на Байкале", "Территория".