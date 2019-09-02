Тимофей Кулябин поставит спектакль по "Разбитому кувшину" Клейста в Театре Наций

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Режиссер Тимофей Кулябин в новом сезоне сделает постановку по пьесе "Разбитый кувшин" Генриха фон Клейста в Государственном театре наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова. Об этом в интервью ТАСС сообщил актер Александр Филиппенко, который исполнит в спектакле одну из ролей.

"Это будет серьезный спектакль по немецкой классике - будет ставить Тимофей Кулябин "Разбитый кувшин" Генриха фон Клейста, это очень интересно", - сказал собеседник агентства.

По словам Филиппенко, он будет играть свой любимый тип персонажа. "[Мой персонаж] - как раз такой, как надо, трагифарс мой любимый, очень серьезная работа", - пояснил артист, добавив, что активные репетиции начнутся с ноября.

"Мы прочитали, встретились с режиссером, остались довольны, но вот ноябрь, декабрь, январь - работа", - сказал он.