Фильм "Битва" признали лучшим на кинофестивале "Будем жить" в Москве

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Социальная драма о неслышащем танцоре "Битва" режиссера Анара Аббасова признана лучшим полнометражными фильмом на XIII Московском кинофестивале "Будем жить", который прошел в Москве с 23 по 31 августа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба кинофестиваля.

"Лучший полнометражный фильм - "Битва", режиссер Анар Аббасов; лучший документальный фильм - "Вырваться. История любви", режиссер Ольга Аверкиева; лучший короткометражный фильм - "Камбэк", режиссер Евгений Корчагин", - говорится в сообщении.

По информации на сайте фестиваля, фильм "Вырваться. История любви" посвящен людям, которые много лет прожили в закрытых психоневрологических интернатах, но получили шанс стать самостоятельными. А фильм "Камбэк" повествует о неудачливом актере, который предпринимает отчаянную попытку вписаться в киноиндустрию.

Отмечается, что жюри конкурса полнометражного игрового кино возглавил кинорежиссер, сценарист, профессор ВГИК, народный артист России Владимир Хотиненко. Вместе с ним лучшую картину фестиваля выбирали президент Международного Сочинского кинофестиваля, заслуженный деятель искусств РФ Любовь Балагова, кинооператор, народный артист России Игорь Клебанов, глава группы компаний "Планета информ" Дмитрий Литвинов и генеральный директор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе.

В пресс-службе добавили, что в рамках фестиваля состоялся XIII Московский питчинг дебютантов, победителем которого стал проект короткометражного фильма Глеба Кузьминского "Метро Университет" о работнике метрополитена, который не может найти свою любовь. Автору вручили приз в размере 500 тыс. рублей от Фонда президентских грантов.

Кинофестиваль "Будем жить" проводится с 2011 года и в первые годы представлял собой смотр короткометражных и документальных работ молодых кинематографистов. С 2016 года фестиваль включает программы полнометражного игрового и анимационного кино и стал одним из крупнейших киносмотров, проводимых в Москве. Главной целью фестиваля является знакомство зрителей с новыми отечественными картинами и их создателями.