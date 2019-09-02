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Вадим Верник назначен заместителем худрука МХТ им. Чехова

Он будет заведовать медийным центром театра
Вадим Верник Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Вадим Верник
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Журналист Вадим Верник назначен заместителем художественного руководителя МХТ им. Чехова, он будет заведовать медийным центром театра. Об этом на сборе труппы в понедельник сообщил худрук Сергей Женовач.

"Я хочу представить знакомого незнакомца, сейчас мы думаем, как интереснее нашу жизнь организовать, мы придумали сделать медийный центр, чтобы то, что происходит в театре, везде выносилось. В связи с этим моим заместителем - заместителем художественного руководителя МХТ им. Чехова будет Вадим Эмильевич Верник", - сказал он.

В свою очередь Верник выразил благодарность за оказанное доверие. "Я пока не могу все это "перемолоть" в своей голове. Надеюсь, я ваши ожидания оправдаю во всех отношениях", - сказал он.

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