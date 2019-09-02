Сергей Женовач поставит в МХТ им. Чехова к юбилею Великой Победы "чисто мужской спектакль"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского Художественного театра им. А. П. Чехова Сергей Женовач поставит на основной сцене театра к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне спектакль, в котором примут участие только актеры-мужчины. Об этом худрук театра сообщил в понедельник на сборе труппы, предварившей открытие 122-го сезона.

"Что нас ждет в новом сезоне? Возникает 75-летие Победы, но дело не в цифрах, а во внутренней потребности. Существует замечательная драматургия, проза. Я выбрал великую повесть Виктора Платоновича Некрасова "В окопах Сталинграда", это будет мужская история. Будет занято большинство артистов труппы, я буду рад поработать с мужиками", - отметил Женовач.

Парад премьер

Среди других премьер нового сезона - спектакль по пьесе "Чайка" Антона Чехова, который поставит Оскарас Коршуновас. "Один из интереснейших режиссеров, много работает в Европе. Он давно хотел поработать в МХТ и сделать именно "Чайку". Он уже выбрал компанию, с которой будет делать чеховскую пьесу", - поделился худрук, добавив, что премьера намечена на февраль 2020 года.

В конце мая зрителям будет представлен спектакль по пьесе Ивана Тургенева "Месяц в деревне", режиссером выступит Егор Перегудов.

"Что касается малой сцены, будем продолжать экспериментировать. Есть предложение от Уланбека Баялиева. Он выбрал для работы повесть писателя Сергея Клычкова "Сахарный немец" <...> Это поэтическая притча, будет любопытно. Надеемся показать ее в конце ноября - начале декабря", - заметил Женовач. Планируется, что также на этой сцене свою постановку осуществит Наталья Назарова.

В театре продолжится проект "Круг чтения" режиссера Марины Брусникиной. В его рамках будут представлены "Анатэма" Леонида Андреева и "Сверчок на печи" Чарльза Диккенса. Артисты в новом сезоне сыграют спектакль "Сережа" на Волковском фестивале, постановка "Карамазовы" примет участие в китайском театральном фестивале в городе Учжэнь, а "Пролетный гусь" поедет в Абхазию. В рамках фестиваля "Золотая маска" в странах Балтии состоятся показы постановок "Мужья и жены" и "Сережа".

Как рассказал присутствовавший на сборе труппы в МХТ им. Чехова заместитель министра культуры РФ Павел Степанов, посещаемость спектаклей театра составляет более 99%. "Видимо, то, что происходит у вас, - это гениальная игра и гениальные постановки, раз битва идет за десятые доли процента", - отметил он.

Актеры неоднократно поднимались со своих мест, сначала почтив минутой молчания ушедших сотрудников МХТ им. Чехова - от представителей технических цехов до выдающейся актрисы Аллы Покровской. А затем заполненный зал МХТ вставал уже по радостным поводам, поздравляя сотрудников, чьи юбилеи пришлись на летний период. В том числе аплодисментами приветствовали актрису Наталью Тенякову, отметившую 75-летие.