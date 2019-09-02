Актеры Волковского театра избрали коллег в художественный совет

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Художественный совет, в состав которого вошли девять актеров, создан при Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова в Ярославле. Об этом сообщил журналистам в понедельник художественный руководитель театра Сергей Пускепалис.

"Состав худсовета - девять человек. Актеры, избранные актерами. Это актеры, которые выходят на сцену <…> Мне хочется, чтобы был нормальный, здоровый климат, направленный на создание спектаклей, на радость встреч друг с другом и со зрителем", - сказал Пускепалис,.

Ранее он говорил, что художественный совет театра будет активно участвовать в его жизни.

По словам худрука театра драмы им. Федора Волкова, все усилия коллектива будут направлены на достижение посещаемости театра в 100%.

"Это не только пьесы, которые направлены на развлечение, хотя и они должны быть. У всех разные вкусы. Мы должны предоставить полный спектр возможностей", - добавил Пускепалис.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле, назван в честь основателя, купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя. В начале июля 2019 года министр культуры РФ Владимир Мединский заявил об увольнении директора театра Алексея Туркалова и объявил выговор художественному руководителю Евгению Марчелли, после чего тот написал заявление об уходе по собственному желанию. Позднее Минкультуры объявило конкурс концепций развития театра.