{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Актеры Волковского театра избрали коллег в художественный совет

В состав худсовета вошли девять человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Художественный совет, в состав которого вошли девять актеров, создан при Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова в Ярославле. Об этом сообщил журналистам в понедельник художественный руководитель театра Сергей Пускепалис.

На эту тему
Художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис: все выдохнули

"Состав худсовета - девять человек. Актеры, избранные актерами. Это актеры, которые выходят на сцену <…> Мне хочется, чтобы был нормальный, здоровый климат, направленный на создание спектаклей, на радость встреч друг с другом и со зрителем", - сказал Пускепалис,.

Ранее он говорил, что художественный совет театра будет активно участвовать в его жизни.

По словам худрука театра драмы им. Федора Волкова, все усилия коллектива будут направлены на достижение посещаемости театра в 100%.

"Это не только пьесы, которые направлены на развлечение, хотя и они должны быть. У всех разные вкусы. Мы должны предоставить полный спектр возможностей", - добавил Пускепалис.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле, назван в честь основателя, купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя. В начале июля 2019 года министр культуры РФ Владимир Мединский заявил об увольнении директора театра Алексея Туркалова и объявил выговор художественному руководителю Евгению Марчелли, после чего тот написал заявление об уходе по собственному желанию. Позднее Минкультуры объявило конкурс концепций развития театра.

Теги
РоссияЯрославская область
Марк Захаров пропустит сбор труппы театра "Ленком" из-за болезни
Ранее он был госпитализирован с воспалением легких
Читать полностью