Фильм "Матрица" выйдет в повторный прокат с 14 октября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Первая часть научно-фантастической киносаги "Матрица" выйдет в повторный прокат в России с 14 октября. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе кинокомпании "Маурис Филм".

Добро пожаловать в реальный мир: "Матрице" исполняется двадцать лет

"Благодаря сотрудничеству российской кинокомпании "Маурис Филм" и Warner Bros 14 октября 2019 года картина вновь выходит в российский прокат, ровно двадцать лет спустя после исторического старта культового сай-фай экшена в России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС сообщили, что прокат планируется по всей России. "Планируется прокат по всей России, точное количество кинотеатров будет известно чуть позже", - отметил собеседник агентства.

Первая часть научно-фантастической трилогии режиссеров Энди и Ларри Вачовски "Матрица" вышла в прокат в 1999 году. Лента была удостоена четырех премий "Оскар". Впоследствии сюжетная линия фильма была продолжена в новых частях: "Матрица. Перезагрузка" и "Матрица. Революция". Оба фильма увидели свет в 2003 году.

В августе 2019 года киностудия Warner Bros анонсировала съемки четвертой части "Матрицы", в которой сыграют американские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.