Юбилейный Волковский фестиваль представит 10 спектаклей российских и зарубежных театров

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Гостям международного Волковского фестиваля, который пройдет в 20-й раз в Ярославле с 23 по 29 сентября, представят 10 спектаклей зарубежных и российских театров, сообщил журналистам в понедельник художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова Сергей Пускепалис.

"Будет 10 спектаклей. Будут представлены спектакли как наших театров, так и несколько зарубежных проектов, в том числе эстонский театр, театр из Франции. Есть специальный проект, который посвящен именно Ярославлю. Он называется "Орфей придет", это очень интересное действо, связанное с жителями Ярославля. Будет такой инверсивный театр, который будет увлекать жителей", - сказал Пускепалис.

Как отметил худрук театра, в 2019 году каких-либо изменений в программу фестиваля вносить не планируется. Откроет фестивальную программу постановка "Балеты Михаила Фокина" Пермского театра оперы и балета им. Чайковского. Среди национальных театров России участие в программе примет Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) со спектаклем Эжена Ионеско "Король Беранже". Также свои спектакли представят Новосибирский городской театр, Санкт-Петербургский театр юных зрителей имени А. А. Брянцева, впервые в Ярославле побывает молодежный театр Алтая имени В. С. Золотохина.

Международный Волковский фестиваль проводится в Ярославле ежегодно 17 лет подряд. Старейшая российская сцена - Государственный академический театр им. Федора Волкова - собирает ведущие театральные коллективы России и зарубежья.