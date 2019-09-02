Умер режиссер Борис Рычков

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Советский режиссер, сценарист документального кино, народный артист РСФСР Борис Рычков умер в воскресенье, сообщается в понедельник на сайте Союза кинематографистов РФ.

"Первого сентября 2019 года от нас ушел советский режиссер и сценарист документального кино, народный артист РСФСР (1982), лауреат Государственной премии СССР Борис Николаевич Рычков", - говорится в сообщении.

Рычков окончил ВГИК в 1966 году, с 1979 года преподавал там. Был режиссером Центральной студии документальных фильмов с 1965 года по 1993 год. Снял фильмы "Я вернусь к тебе, Россия", "Поэма о рабочем классе", "Ленин. Семь лет в Швейцарии", "Съезд партии Ленина" и другие.