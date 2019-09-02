Пушкинский музей представит 4 сентября фильм "Сергей Щукин" на жестовом языке

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Онлайн-премьера документального фильма на русском жестовом языке "Сергей Щукин", снятого по мотивам выставки "Щукин. Биографии коллекции" в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ), состоится 4 сентября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба музея.

"4 сентября в 11:00 на портале "Культура.РФ" состоится онлайн-премьера документального фильма на русском жестовом языке "Сергей Щукин", снятого по мотивам выставки "Щукин. Биографии коллекции" в сотрудничестве с неслышащими людьми. Это первая серия цикла "Великие коллекционеры", который планируется продолжить фильмами о других знаменитых персонах, связанных с музеем", - говорится в сообщении.

Фильм "Сергей Щукин" можно будет увидеть также на канале Пушкинского музея в YouTube. О знаменитой династии коллекционеров на русском жестовом языке рассказывает неслышащий актер Алексей Знаменский, а озвучивает историю телеведущий Михаил Зеленский.

"Глухие и слабослышащие посетители нашего музея - очень активная аудитория. Они посещают "Пятницы в Пушкинском", во время которых многие экскурсии проводятся на жестовом языке, приходят к нам на семейные и групповые экскурсии с неслышащими гидами. Мы дружим и сотрудничаем со многими творческими коллективами, театрами, ассоциациями и другими представителями культуры глухих. Они являются нашими советниками и консультантами по вопросам доступности музея", - отметила заведующая отделом инклюзивных программ Пушкинского музея Евгения Киселева, чьи слова приводятся в сообщении.

Биография коллекции

Купец и благотворитель, коллекционер искусства Сергей Иванович Щукин (1854-1936) происходил из московской купеческой семьи. Собирательством живописи увлекся лишь после 40 лет, в то время как его братья занимались коллекционированием с молодости. Кульминационной точкой в развитии собрания Сергея Щукина считается приобретение полотна "Танец" Анри Матисса. Среди других произведений в его коллекции - "Пьеро и Арлекин" Поля Сезанна, "Голубые танцовщицы" Эдгара Дега, "Девушки в черном" Огюста Ренуара, "Любительница абсента" Пабло Пикассо и множество других шедевров.

Проект "Щукин. Биография коллекции", проходящий с 19 июня по 15 сентября, рассказывает историю формирования коллекции Сергея Щукина через его личность, биографию семьи и культурно-исторический контекст, который помогают воссоздать собрания братьев - Петра, Дмитрия и Ивана. В экспозицию вошли знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров.

В экспозиции соединились коллекции Пушкинского музея и Эрмитажа - собрание Щукина было разделено в 1948 году между московским и ленинградским музеями. Кроме того, несколько лет назад выставка проходила в Париже и имела большой успех - ее посетили 1,25 млн человек.