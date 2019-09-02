Концерт в честь 160-летия Русского музыкального общества пройдет в Москве

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Концерт с участием народного артиста СССР Василия Ланового и Московского государственного симфонического оркестра пройдет в Большом зале консерватории в столице в честь 160-летия Русского музыкального общества, сообщила в понедельник пресс-служба Международного культурного центра "Слава".

"19 сентября 2019 года в 19:00 мск в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт, посвященный 160-летию со дня образования Русского музыкального общества. Открывает концерт народный артист СССР, герой труда РФ Василий Семенович Лановой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в концерте примут участие Московский государственный симфонический оркестр, Академический большой хор "Мастера хорового пения" радио "Орфей", концертный хор Хоровой школы мальчиков и юношей "Дубна". Гости смогут услышать произведения основателей Русского музыкального общества - великой княгини Елены Павловны, императора Александра II, великой княгини Александры Иосифовны и великого князя Константина Константиновича. А также произведения русских композиторов - членов общества: Петра Чайковского, Александра Бородина, Сергея Рахманинова, Александра Глазунова и других. Также зрителям расскажут об истории и целях создания Русского музыкального общества. Вход на концерт по пригласительным билетам.

Русское музыкальное общество было основано в 1859 году по инициативе великой княгини Елены Павловны, Антона Рубинштейна, Юлии Абазы и других музыкально-общественных деятелей. Его целью было содействие распространению музыкального образования, приобщению широкой публики к серьезной музыке, поощрение отечественных талантов.