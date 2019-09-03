"Одесса" не в Одессе: Ирина Розанова и Леонид Ярмольник рассказали про съемки фильма

Действие происходит летом 1970 года в Одессе, которую закрывают на въезд и выезд из-за эпидемии холеры. Но картина, конечно, не про Одессу и даже не про эпидемию. Она про большую семью — трех дочерей (Ксения Раппопорт, Евгения Брик, младшая сестра не появляется в кадре), родителей (Ирина Розанова и Леонид Ярмольник) и родных. К ним в гости в Одессу приезжает журналист-международник, супруг младшей дочери (Евгений Цыганов) с маленьким сыном Валеркой (Степан Середа). И каждый из героев показывает себя во всей красе.

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Ирина Розанова и Леонид Ярмольник, ставший также продюсером фильма, рассказали, кого, на их взгляд, заинтересует картина, как проходили съемки, что ждать от Владимира Зеленского (с которым Ярмольник, кстати, дружит) и как актеры вживались в роли, для которых был необходим идиш. Про Тодоровского Ирина Розанова: Работа с Валерой Тодоровским всегда похожа на увлекательное путешествие. Мы с ним знакомы очень давно. Познакомились после выхода фильма Петра Тодоровского "Интердевочка". Был банкет в Доме кино, и Валера предложил мне сыграть в его дебютной картине — фильме "Катафалк". С Вией Артмане, Андреем Ильиным... Это была очень неожиданная для меня роль. Но в итоге она стала одной из моих самых любимых. Валера обладает уникальным чутьем, он знает, кого позвать на роль, и практически никогда не ошибается. Леонид Ярмольник: Если говорить о будущем, Валера после "Одессы" уже снял картину "Гипноз". У нас есть и совместный сценарий, который я, скорее всего, буду продюсировать. Но пока рано об этом говорить. Про "Одессу" Ирина Розанова: Валера мне позвонил: "Снимаю фильм, хочу посмотреть, как вы будете смотреться с Леонидом Ярмольником в паре. Просто посмотреть. Ничего не обещаю". Я хотела получить эту роль. Одесситки — красивые и колоритные женщины. Моя героиня Раиса Ировна в сценарии была прописана женщиной в теле, и потребовалось бы изготовить латексный комбинезон от пяток до ушей. А я так хотела работать, что готова была на любой эксперимент. В итоге Валера переписал сцену, в которой у Раисы Ировны и Жорика, роль которого исполнил Сергей Сосновский, в диалоге звучала фраза: "Я ж такая худая была, ты же не смотрел".

Описание Ирина Розанова и Леонид Ярмольник в фильме "Одесса" © Disney

Леонид Ярмольник: Мы были вынуждены снимать фильм не в самой Одессе, в Таганроге, в Сочи и строить декорации на "Мосфильме". Валера очень хотел, конечно, снимать именно в Одессе, чтобы дышать воздухом этого города, ощущать его. Не получилось. Понятно, что мы бы все равно строили декорации на Одесской киностудии, потому что того двора, который нам был нужен, в Одессе уже нет. В итоге Володя Гудилин построил на "Мосфильме" гениальные декорации, которые до сих пор там стоят, на "Мосфильме". Сережа Урсуляк там сейчас снимает кусочки фильма про Жванецкого, Дуня Смирнова просится снимать, и Андрей Смирнов от них в восторге. Про роль Ирина Розанова: Один молодой и талантливый режиссер спросил меня: "Как ты будешь играть еврейскую маму?", а я ответила: "Точно так же, как и русскую, с душой!"

Глаза мам и бабушек не имеют национальности. Леониду Исааковичу было проще, а мне пришлось потрудиться, и немало, чтобы мой одесский колоритный говор звучал более органично, потому что расхулиганить его было проще

А что касается идиша, то для меня это первая роль на иностранном языке. В этом случае мне помогла музыка, которой я занималась с пяти лет. И для меня это не просто роль, она не могла не прийти, мама помогла. Светлая ей память. Про Украину Ирина Розанова: Гражданские ссоры — это большая беда. Когда происходят катаклизмы, прежде всего жалко людей. И лично для меня это трагедия. Я в Украине в детстве очень часто бывала. Родители, светлая им память, были артистами, и каждое лето они уезжали на гастроли. И первая моя заграница — это Черновцы. Абсолютная заграница. Родители подружились там с потрясающей семьей художников, Эллой Даниловной Нейман, которая потом часто приезжала к нам в гости в Рязань. Я увидела потрясающий мир, с которым не была знакома. Будучи актрисой, я сама много ездила в Украину и на съемки, и со спектаклями. Да и с Одессой у меня много связано, я там снималась и в фильме "Гамбринус" Димы Месхиева, и в картине "Биндюжник и король" Володи Аленикова...

Я помню разные времена Одесской киностудии: когда сидела на гриме, а вокруг море, красота, особый колорит, цветущие каштаны; но также и те непростые времена, когда проекты снимали, но уже не завершали. Конечно, хотелось снимать в Одессе, но по известным всем причинам это было невозможно сделать в том актерском составе, в котором была придумана история Валеры

Поэтому на "Мосфильме" выстроили такие декорации, на которые многие художники и наши друзья приезжали смотреть. Декорации получились очень живые, и в них до сих продолжают снимать, они стали настоящим теплым кусочком старой Одессы. Спасибо команде фильма, для меня это было незабываемое время! Леонид Ярмольник: Предложений о прокате фильма на Украине я не получал. Это и логично — я был в первых рядах тех россиян, которых прежняя власть внесла в так называемый черный список. На это не надо обращать внимание, это продолжение того идиотизма, который, я надеюсь, скоро прекратится. Мой близкий друг и коллега Владимир Зеленский стал президентом Украины. Он играл в кино моего сына, мы с ним много работали, общались еще начиная с древних времен КВН. Думаю, это вопрос времени, все постепенно наладится. Конечно, обидно, что нет проката на Украине у фильма "Одесса", в котором играют достаточно известные, любимые на Украине люди: и Ира Розанова, и Евгений Цыганов, и Ксения Раппопорт, украинские зрители не смогут посмотреть этот фильм на большом экране, но я абсолютно уверен, что они его посмотрят на интернет-площадках и получат огромное удовольствие.

Описание Евгений Цыганов в фильме "Одесса" © Disney

Про потенциальных зрителей "Одессы" Леонид Ярмольник: Мне кажется, на фильм пойдут люди старшего поколения, которые что-то помнят, кого-то любят из той нашей общей прошлой жизни. Не знаю, как к нашей картине отнесется молодежь и что она поймет. Для меня это, честно говоря, не так важно.

Я мечтал об этой работе, и Валера о ней мечтал. Счастлив, что мы сделали этот фильм, очень его люблю. У меня нет ощущения, что сыграл эту роль, кажется, что я ее прожил. Там все настолько родное и понятное, что мне как артисту надо было не играть, а просто существовать. Там нет вещей, которые я бы не чувствовал или не понимал. Эта документальность, правда жизни, они очень важны

Мне Валера Тодоровский говорит, что, по его ощущению, он снял свое лучшее кино. А поскольку у Валерия Петровича плохих фильмов в принципе нет, это дорогого стоит.

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