РАМТ запустит осенью лабораторию проектов в новых формах для детей и подростков

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российский государственный академический молодежный театр (РАМТ) проведет междисциплинарную лабораторию по поиску новых форм коммуникации с детьми и подростками. Прием заявок на участие завершится 30 сентября, сообщили в пресс-службе театра.

"В преддверии 100-летнего юбилея, который состоится в 2021 году, РАМТ обновляет театральный язык диалога со зрителями и создает междисциплинарную лабораторию по поиску новых форм коммуникации театра с современными детьми и подростками. Особенность проекта - отсутствие жанровых рамок, возрастных или цеховых ограничений участников, и только один критерий отбора: создать то, чего еще никогда не было", - сказали в пресс-службе.

В театре добавили, что принять участие в лаборатории могут любые театральные специалисты (режиссеры, драматурги, художники, композиторы, хореографы) с высшим образованием и опытом работы в театре или в независимых проектах. Претенденты на участие должны предоставить описание-презентацию замысла своего проекта.

Театр рассмотрит спектакли, перформансы, инсталляции, квесты, драматургические тексты, музыкальные произведения, хореографические постановки и произведения других жанров. "Приветствуются междисциплинарные тандемы и смешение видов и жанров художественного высказывания. В том числе социальные или образовательные проекты, спектакли без участия актеров, с участием актеров-непрофессионалов, зрителей и другие", - подчеркнули в пресс-службе.

В декабре состоятся показы результатов лаборатории для зрителей. Авторы лучших проектов могут получить предложения о дальнейшем сотрудничестве с театром.