Шахназаров считает секцию киноклассики одной из самых интересных на смотре в Венеции

ВЕНЕЦИЯ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров считает программу Венецианского фестиваля, посвященную классике мирового кинематографа, одной из самых интересных и привлекающих интерес публики к кино. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС в Венеции, где в понедельник представил в секции "Венецианская классика" отреставрированную ленту Василия Шукшина "Калина красная" (1973).

"Мосфильм" уже пятый раз участвует в этой программе наряду с крупнейшими мировыми студиями - Paramount Pictures, Cinecitt, Gaumont. "Два года назад мы получили главный приз в этой программе - за реставрацию фильма Элема Климова "Иди и смотри" 1985 года. Приз присуждается за качество реставрации, хотя состязаются выдающиеся шедевры и получается очень интересный конкурс, который пользуется большой популярностью у публики. Несомненно, этот конкурс, можно сказать, сильнее основного, потому что в нем участвуют фильмы классиков разных лет, и эти картины смотрят, а такая секция стимулирует интерес к кино", - сказал Шахназаров.

Он пояснил, что картины реставрируются не специально к фестивалю и предлагаются из числа планово отреставрированных. "Калина красная" совпала с 90-летием Шукшина. "Мы реставрируем не из-за фестиваля, а чтобы сохранить наследие кино", - подчеркнул он.

Реставрация "Освобождения" к юбилею Победы

"Мосфильм" реставрирует в год примерно по 10 картин. "Это не так много, но мы делаем это за свой счет, а это недешевый и сложный процесс. Все зависит от того, в каком состоянии лента. "Калину" делали три месяца", - рассказал глава "Мосфильма". Он также сообщил, что к 75-летию Победы планируется сделать полную реставрацию "Освобождения" Юрия Озерова. "Это очень сложная работа, потому что исходники в очень плохом состоянии. Картина выдающаяся, и, я думаю, работа займет весь год", - сказал Шахназаров.

Он признал, что реставрация - некоммерческий проект, хотя опыт выпуска в прокат отреставрированных картин в России принес небольшой доход. Так, вторую жизнь в кинотеатрах придавали "Сталкеру" и "Зеркалу" Андрея Тарковского. В октябре планируется выпустить в повторный прокат в России и "Калину красную" в отреставрированной копии.

Василий Макарович Шукшин выступил и сценаристом, и исполнителем главной роли, и режиссером фильма. Появившись на экране в 1974 году, "Калина Красная" стала самой успешной картиной в фильмографии Шукшина и последней работой режиссера. Он умер через полгода после премьеры в возрасте 45 лет. Лента уже однажды показывалась в Венеции - после смерти Шукшина в 1976 году.

В этом году в программе "Венецианская классика" участвуют работы таких признанных и коронованных призами режиссеров, как Луис Бунюэль, Бернардо Бертолуччи, Федерико Феллини, Мануэл Ди Оливейра, Мартин Скорсезе.