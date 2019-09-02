Театр "Школа современной пьесы" откроет сезон на бульваре в центре Москвы

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "Школа современной пьесы" под руководством народного артиста РФ Иосифа Райхельгауза откроет во вторник новый, 31-й сезон нашумевшим иммерсивным спектаклем "На Трубе". Но прежде чем зрители придут на спектакль, его участники сами выйдут к публике и проведут "бульварный променад" на Неглинной улице перед зданием театра, сообщили ТАСС в пресс-службе "Школы современной пьесы".

"Формат иммерсивного спектакля "На Трубе" заявлен как "исторический променад", знакомящий зрителей с историей знаменитого московского особняка на Неглинной улице, в котором раньше находился ресторан "Эрмитаж", а теперь располагается театр "Школа современной пьесы". Героями спектакля, в котором занята вся труппа, стали, в частности, Чехов и Суворин, Толстой и Достоевский, Чайковский и Горький, ну и, конечно, автор любимого русского салата ресторатор Люсьен Оливье", - рассказала собеседница агентства.

Сегодня, по ее словам, прежде чем провести зрителей по лабиринтам старинного московского особняка, раскрыть его тайны и угостить посетителей шампанским и салатом "Оливье", герои спектакля выйдут на улицу. "Семь Толстых и семь Чеховых, в роли которых перевоплотятся Александр Галибин, Юрий Чернов, Владимир Качан, Вадим Колганов, Александр Сеппиус, Александр Овчинников и другие артисты, в качестве живых персонажей предстанут перед публикой в "бульварном променаде", - пояснила представитель пресс-службы.

Тут же в окружении "великих драматургов" художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз представит свою новую книгу "Игра и мука", и все желающие смогут получить автограф мастера, добавила она. Таким задуман уличный сюжет, который предварит сбор труппы, по традиции предшествующий открытию нового сезона.

Ожидаемые премьеры

Относительно планов сезона в пресс-службе сообщили, что они практически сформированы. Так, худрук "Школы современной пьесы" поставит спектакль "Фаина. Эшелон".

"Это воспоминания мамы Иосифа Леонидовича Райхельгауза - Фаины Иосифовны, ее поражающий своей бесхитростной правдивостью рассказ о событиях времен войны. В роли Фаины Иосифовны выступит Елена Санаева. Премьера состоится в ноябре на сцене "Зимний сад", - рассказала собеседница агентства.

Затем молодой, но уже весьма опытный и известный режиссер Денис Азаров представит спектакль по пьесе Ярославы Пулинович "Тот самый день". "Провокационный сюжет, актуальная тема, юмор и прекрасная Валерия Ланская, звезда мюзиклов, известная киноактриса - в главной роли. Премьера намечена на 25 января 2020 года на сцене "Эрмитаж", - продолжила представитель пресс-службы.

Среди ожидаемых премьер она назвала еще три работы. Александр Баркар поставит пьесу Дмитрия Данилова "Свидетельские показания". К сатирическому памфлету Андрея Райкина "Задняя часть слона" обратится молодой режиссер Грета Шушкевичуте, которая решила занять в главной роли народного артиста России Юрия Чернова. Свет рампы увидит также пьеса Фарида Нагима и Елены Исаевой под названием "Непьеса на двоих", режиссером станет Александр Онищенко, исполнителями ролей выступят Марат Башаров и Елена Захарова.

О театре

Московский театр "Школа современной пьесы", который возглавил Райхельгауз, был создан в 1989 году. В конце того же года получил в свое распоряжение здание на Трубной площади (ул. Неглинная, дом 29/14), в далеком прошлом - ресторан "Эрмитаж". В этом здании, в зале на 380 мест, театр давал свои спектакли с 1990 года.

В 1998 году была открыта малая сцена театра - "Зимний сад" с залом примерно на 200 мест.

В разное время в "Школе современной пьесы" работали актеры Михаил Глузский, Алексей Петренко, Альберт Филозов, Любовь Полищук, Ольга Яковлева, Лев Дуров, Армен Джигарханян. Спектакли ставили Сергей Юрский, Михаил Козаков, Станислав Говорухин и многие другие режиссеры.

3 ноября 2013 года в здании театра на Неглинной произошел пожар, и труппа была вынуждена работать на временных площадках. Ремонт продолжался шесть лет. В январе 2019 года "Школа современной пьесы" вернулась в историческое здание.