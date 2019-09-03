Пермское Минкультуры готово сотрудничать с фондом "Музыкаэтерна" по Дягилевскому фестивалю

ПЕРМЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры Пермского края готово заключить соглашение о сотрудничестве по проведению Дягилевского фестиваля с фондом "Музыкаэтерна", которым руководит бывший худрук Пермского театра оперы и балета, дирижер Теодор Курентзис. Напрямую заключить договор с Курентзисом не представляется возможным, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Курентзис ранее принял решение оставить пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, связав это с непониманием его деятельности со стороны властей региона. Краевое Минкультуры сообщало, что он останется худруком международного Дягилевского фестиваля в Перми. При этом Курентзис высказал пожелание, чтобы его работодателем был не театр, а власти региона.

"Заключение прямого договора невозможно, но министерство культуры готово выступить гарантом соблюдения договоренностей, заключив соглашение о сотрудничестве с фондом поддержки культурных инициатив "Музыкаэтерна" в рамках проведения Дягилевского фестиваля", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе оркестра МusicAeterna ранее рассказали ТАСС, что Курентзис высказал пожелание вести переговоры о возможном руководстве Дягилевским фестивалем в Перми непосредственно с министерством культуры края, такие переговоры пока не состоялись. "Переговоры проводит организатор фестиваля - Пермский театр оперы и балета. Предложений о встречах в министерство культуры не поступало, никто не обращался с подобными инициативами, но министр [культуры региона Вячеслав Торчинский] готов в любой момент подключиться к переговорам", - пояснили в министерстве.

В краевом Минкультуры добавили, что все пожелания Курентзиса к организации фестиваля учтены. "Все пожелания, которые были озвучены Теодором Курентзисом и фестивальной дирекцией, были учтены в проекте бюджета театра, в том числе - бюджете фестиваля будущего года. Это касается и инфраструктуры новых площадок. Как было уже неоднократно озвучено, Дворец культуры (ДК) им. Солдатова с нового сезона будет использоваться театром и для проведения концертов и для репетиций. Новая акустическая ракушка уже закуплена и осенью будет доставлена в Пермь. Штаб Дягилевского фестиваля может располагаться в ДК им. Солдатова. Также события Дягилевского фестиваля могут пройти на Заводе Шпагина, как и в этом году", - уточнили в пресс-службе.

О фестивале

Международный Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. За это время фестиваль стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Его цель - поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева (1872-1929), чье детство прошло в Перми.

Программа фестиваля включает мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, панораму выступлений трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспективу художественных фильмов, фотовыставки. С 2012 года художественным руководителем фестиваля является Курентзис.

Оркестр МusicAeterna и камерный хор МusicAeterna известны как передовые российские коллективы, специализирующиеся на аутентичном исполнительстве.