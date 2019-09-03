На площадке ВЭФ-2019 выставили впервые прибывшую в Россию картину Боттичелли

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Картина "Мадонна делла Лоджиа" итальянского художника Сандро Боттичелли выставлена в отделении Сбербанка в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский, где состоится V Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом во вторник сообщил журналистам организатор форума фонд "Росконгресс".

Картина впервые была доставлена в Россию при поддержке посольства Италии в Москве в сотрудничестве с Галереей Уффици и при поддержке Сбербанка и Фонда Росконгресс.

"Картину "Мадонна делла Лоджиа" итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли могут увидеть участники и гости V ВЭФ. Произведение из собрания флорентийской Галереи Уффици впервые привезли в Россию. С 3 по 5 сентября картина будет выставлена в офисе Сбербанка (корпус А, уровень 6, ДВФУ)", - говорится в сообщении.

После завершения форума, с 8 сентября по 6 ноября, картину можно будет увидеть в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке, а с 17 ноября по 16 февраля 2020 года - в Эрмитаже, который станет главной площадкой Санкт-Петербургского международного культурного форума с 14 по 16 ноября.

"Мадонна делла Лоджиа" - одна из ранних работ Боттичелли (1467 год). Она написана маслом на дереве и изображает Мадонну с младенцем на фоне лоджии.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.