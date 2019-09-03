МХАТ покажет свой премьерный спектакль "Последний срок" на гастролях в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Московский художественный академический театр имени Максима Горького (МХАТ), артисты которого впервые с советских времен приехали на гастроли в Севастополь, покажут во вторник свой премьерный спектакль по пьесе Валентина Распутина "Последний срок", сообщила ТАСС директор Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского Ирина Константинова.

"Последний срок", который дают 3 сентября, - премьерный спектакль этого года. Его поставил режиссер Сергей Пускепалис, который совсем недавно был назначен художественным руководителем ярославского театра", - сказала Константинова. На сайте театра уточняется, что драма Распутина затрагивает темы отношений матери и взрослых детей, памяти о прошлом и верности корням.

Константинова уточнила, что 4 сентября артисты МХАТ сыграют комедию "Женитьба Белугина" Александра Островского - в произведении описывается история миллионера, влюбленного в бесприданницу, которая в свою очередь надеется получить его деньги. "Женитьба Белугина" в МХАТ идет давно, его режиссер - народная артистка СССР Татьяна Доронина, которая долгие годы руководила театром. Он уже любим московскими зрителями, а сейчас его можно будет увидеть и в Севастополе", - добавила собеседница.

По ее данным, в последний раз МХАТ был в Севастополе еще в советское время, и эти гастроли - первые примерно за 40 лет. "Для Севастополя приезд любого театра - значимое событие, а МХАТ - это действительно легендарный театр. Билеты на оба спектакля разобрали за несколько дней, будут аншлаги. Гастроли МХАТ проходят в рамках федеральной гастрольной программы, и мы надеемся, что в будущем и у нас будет возможность приехать к ним на гастроли", - добавила Константинова.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает в себя 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.