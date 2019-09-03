Умер худрук московского театра "Студия-69" Георгий Червинский

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Актер и режиссер, художественный руководитель театра "Студия-69" и Театральной мастерской Греческого культурного центра Георгий Червинский умер 2 сентября на 74-м году жизни. Об этом во вторник сообщается на сайте Греческого культурного центра.

"С прискорбием сообщаем, что в понедельник, 2 сентября 2019 года, скоропостижно скончался прекрасный, увлеченный, талантливый человек, режиссер, художественной руководитель театра "Студия-69" и Театральной мастерской Греческого культурного центра - ГКЦ, великий друг Эллады Георгий Владимирович Червинский", - говорится в сообщении.

Червинский родился в Ленинграде 6 декабря 1945 года, окончил режиссерское отделение ЛГИК им. Крупской. С 1987 года стал художественным руководителем московского театра "Студия-69". Среди его киноработ роли в фильмах "Прости", "Хлеб, золото, наган", "А был ли Каротин" и другие.