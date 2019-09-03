Пиотровский: центр Эрмитажа во Владивостоке откроют в течение двух-трех лет

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Музейный центр Эрмитажа планируется открыть во Владивостоке в течение двух-трех лет, сообщил во вторник ТАСС в нулевой день Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

"Мы создаем центр Эрмитажа во Владивостоке. [Открытие центра планируется] года через два-три", - сказал он.

Пиотровский уточнил, что Эрмитаж готов поставлять контент и взять на себя организацию выездных выставок. Организация инфраструктуры и других вопросов остается за принимающей стороной, добавил собеседник агентства.

Власти Приморья ранее сообщали о планах открытия во Владивостоке музейно-выставочного комплекса, который объединит филиалы четырех крупных музеев: Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа и Музея Востока.

В марте президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов открыть новые культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставлена задача обеспечить начало их функционирования к 31 декабря 2023 года.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Третьего сентября - так называемый нулевой день. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.