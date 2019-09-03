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Салман Рушди и Маргарет Этвуд вошли в шорт-лист Букеровской премии

Всего за награду теперь борются шесть писателей из Великобритании, Канады, Нигерии, Турции и США
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Описание
Салман Рушди
© EPA/ANTHONY ANEX
Маргарет Этвуд
© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Салман Рушди и Маргарет Этвуд вошли в "короткий список" претендентов на получение престижной Букеровской премии (Man Booker Prize) в области литературы на английском языке, опубликованный во вторник в Лондоне. Всего за престижную награду теперь борются шесть писателей из Великобритании, Канады, Нигерии, Турции и США.

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Помимо Рушди с романом Quichotte и Этвуд, у которой на награду было номинировано продолжение книги "Рассказ служанки" (The Testaments), на премию претендуют проживающая в Великобритании уроженка США Люси Эллман с романом Ducks, Newburyport объемом 1020 страниц, британка Бернардин Эваристо (Girl, Woman, Othe), нигериец Чигози Обиома (An Orchestra of Minorities) и британо-турецкая романистка Элиф Шафак (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World).

Каждый из авторов, попавших в "короткий список", получит £2,5 тыс. и специальное издание своей книги. Победитель Man Booker Prize 2019 года будет объявлен 14 октября на церемонии награждения в Лондонской ратуше.

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