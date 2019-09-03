DPA: умер продюсер "Достучаться до небес" и "Соблазнителя" Томас Циклер

ТАСС, 3 сентября. Немецкий кинопродюсер Томас Циклер, принимавший участие в создании таких фильмов, как "Достучаться до небес" (Knockin' on Heaven's Door, 1997) и "Соблазнитель" (Kokowääh, 2010), умер в возрасте 55 лет. Об этом сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на директора киностудии Babelsberg Кристофера Фиссера.

Продюсер ушел из жизни после непродолжительной болезни.

Циклер известен как продюсер фильмов с участием актера Тиля Швайгера, в том числе кинолент "Красавчик 2" (Zweiohrküken, 2009) и "Мед в голове" (Honig im Kopf, 2014). В 2017 году совместно со студией Babelsberg он создал продюсерскую компаниюTraumfabrik Babelsberg, которая сняла фильм "Фабрика грез" (Traumfabrik, 2019).