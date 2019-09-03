{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

DPA: умер продюсер "Достучаться до небес" и "Соблазнителя" Томас Циклер

Он ушел из жизни в возрасте 55 лет

ТАСС, 3 сентября. Немецкий кинопродюсер Томас Циклер, принимавший участие в создании таких фильмов, как "Достучаться до небес" (Knockin' on Heaven's Door, 1997) и "Соблазнитель" (Kokowääh, 2010), умер в возрасте 55 лет. Об этом сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на директора киностудии Babelsberg Кристофера Фиссера.

Продюсер ушел из жизни после непродолжительной болезни.

Циклер известен как продюсер фильмов с участием актера Тиля Швайгера, в том числе кинолент "Красавчик 2" (Zweiohrküken, 2009) и "Мед в голове" (Honig im Kopf, 2014). В 2017 году совместно со студией Babelsberg он создал продюсерскую компаниюTraumfabrik Babelsberg, которая сняла фильм "Фабрика грез" (Traumfabrik, 2019).

Теги
Германия
Фестиваль "Русские сезоны" во Франции откроется в декабре 2019 года
Замминистра культуры России Павел Степанов отметил, что проект будет расширять географию и выходить за границы одной страны
Читать полностью