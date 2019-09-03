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Умерла народная артистка РСФСР Зинаида Славина

Ей было 79 лет

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1986) умерла во вторник, сообщил ТАСС представитель театра "Содружества актеров Таганки".

"Нам позвонил худрук театра Николай Губенко и сообщил о кончине Зинаиды Славиной, обстоятельства смерти мы пока не знаем", - отметил собеседник агентства. Прощание пройдет в театре, дата пока неизвестна.

Славина родилась в 1940 году в Петергофе. В 1964 году окончила театральное училище им. Щукина (курс А. Орочко), в дипломном студенческом спектакле сыграла главную роль "Добрый человек из Сезуана" Б. Брехта в постановке Ю. Любимова. С 1964 года являлась актрисой в Московском театре драмы и комедии на Таганке. С 1993 года служила в театре "Содружество актеров Таганки". За годы работы в театре ею было сыграно более 1600 спектаклей.

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