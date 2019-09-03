Северокавказский фестиваль "Кунаки" пройдет в Нальчике в октябре

НАЛЬЧИК, 3 сентября. /ТАСС/. Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" состоится в Нальчике в октябре, для участия в нем подано более 360 заявок, сообщил во вторник ТАСС директор фестиваля, журналист, кинодокументалист Ильяс Богатырев.

"Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" в этом году посвящается памяти его основателя и президента, культуролога, журналиста Сулиеты Кусовой-Чухой. Фестиваль состоится в 13-й раз в Нальчике (5-9 октября 2019 года), где долгое время работала Сулиета на местном телевидении и руководила художественной редакцией, была автором программ по культуре, истории, этнографии. В этом году мы получили рекордное количество заявок на участие в фестивале - 368, из них по итогам работы отборочной комиссии, на конкурс допущено 57 картин, из них четыре - работы режиссеров из Нальчика", - рассказал Богатырев.

В этом году фестиваль проводится на средства Фонда президентских грантов. "57 картин в пяти номинациях (призы по 70 тыс. рублей), в каждой из них может быть только один победитель и гран-при (приз 100 тыс. рублей), в этом году мы учредили приз имени Сулиеты Кусовой за работу, в которой отчетливо прослеживается сюжет с твердой гражданской позицией (100 тыс. рублей). Кроме того, будет специальный показ двух местных режиссеров, один фильм игровой "Не виновен" Анзора Емкужева, другой - Магомеда Кумыкова на симфонию "Минги тау". Показ организован, чтобы узнать какой он, местный кинематограф", - уточнил собеседник агентства.

География участников - вся страна и много зарубежных представителей. "У нас очень обширная география, фестиваль давно стал международным", - добавил он.

Мероприятие состоится при поддержке главы и правительства КБР, партнерами выступают Союз журналистов России, Союз кинематографистов РФ, министерство культуры КБР, Российский конгресс народов Кавказа.