Самарский литмузей получит коллекцию иллюстраций советских художников к русской классике

САМАРА, 3 сентября. /ТАСС/. Фонды Самарского литературно-мемориального музея имени Горького пополнятся иллюстрациями советских художников к русским классическим произведениям, экспонаты будут переданы по итогам фестиваля "Интермузей", сообщила ТАСС директор музея Людмила Савченко.

"Экспонаты еще находятся в Москве, пока готовятся соответствующие акты передачи. Это в основном графика, иллюстрации советских художников к русским классическим произведениям. Когда они придут, мы будем использовать их в своих выставках, научных исследованиях," - сказала Савченко.

Как рассказал ТАСС хранитель фонда самарского музея Рудольф Голубев, будет передана графика по литературным произведениям классиков, в частности, Алексея Толстого и Максима Горького. "Мы отбирали экспонаты, которые, возможно, представляют не такой большой интерес для художественного музея, но являются ценными для литературного", - сказал он.

Изначально экспонаты были предоставлены Государственному литературному музею из фондов Союза художников России. Гослитмузей в свою очередь направил в разные регионы России, в том числе в Самару, письма с предложением выбрать графику, соответствующую профилю музеев.

Ежегодный фестиваль "Интермузей" проводится с 1999 года и является главным музейным событием года, объединяющим несколько сотен музеев и тысячи российских и зарубежных экспертов. В мае 2019 года Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил региональным музеям приказы о пополнении их фондов экспонатами из коллекции Международной конфедерации союзов художников. Всего было передано 24 тыс. предметов.