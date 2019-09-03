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Кабмин в 2020-2022 годах намерен финансировать поддержку музеев и кинематографии

Российский премьер Дмитрий Медведев также рассказал, что продолжится строительство сельских домов культуры, а некоторые объекты культурного наследия будут реконструированы

ГОРКИ, 3 сентября. /ТАСС/. Бюджет РФ на предстоящую трехлетку предусматривает финансирование развития кинематографии, поддержки музеев, строительства и ремонта сельских домов культуры, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы впервые, напомню, сформировали и реализуем отдельный национальный проект на тему культуры, выделяем на эти цели достаточно существенные средства", - сказал Медведев на совещании о расходах федерального бюджета на 2020-2022 годы. "Есть несколько направлений, на которые пойдут деньги, - отметил премьер. - Это развитие кинематографии, поддержка музеев, создание театрально-образовательных и музейных комплексов в самых разных регионах нашей страны. Продолжим строить и ремонтировать сельские дома культуры, что действительно исключительно важно, ну и заниматься сохранением объектов культурного наследия, многие из которых нуждаются в реконструкции".

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