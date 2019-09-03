Тодоровский надеется, что его фильм "Одесса" покажут на Украине

"Был бы счастлив, если бы фильм показали и на Украине, и в Одессе, в частности, - сказал Тодоровский во вторник на пресс-конференции в Москве. - Я посчитал бы, что это было бы важно для меня, я там родился, провел свое детство, это страна мне близкая, это мой родной город. А что решат на Украине - не ко мне вопрос, буду ждать показа фильма там".

Картину снимали в Таганроге, в Сочи и в павильонах "Мосфильма". При этом режиссер подчеркнул, что запрета на съемки фильма на Украине не было. "Но в какой-то момент количество проблем стало перевешивать эту возможность, но это не история про запрет", - сказал Тодоровский.

В свою очередь актер и продюсер картины Леонид Ярмольник отметил, что он впервые пытался не играть роль, а просто прочувствовать ее. "Попробовал сыграть своего отца, с которым я всю жизнь спорил, - сказал артист. - С годами понял, что очень похож на своего отца и, главное, что он во всем был прав".

Ирина Розанова отметила, что самое главное для нее - реакция на фильм ее семьи, которая придет во вторник на премьеру картины. "Жалко ужасно, что это не сериал, мне как актрисе - ужасно жалко", - сказала Розанова, добавив, что уже снялась в трех картинах Тодоровского и надеется поработать с ним и в будущем.

Впервые картину показали на открытии 30-го российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. В основе фильма "Одесса" - воспоминания Валерия Тодоровского, который в 1970-х годах жил в Одессе во время эпидемии холеры. В картине сыграли Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт, Евгения Брик и другие.