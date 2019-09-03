Всероссийский юношеский симфонический оркестр Башмета проведет новый набор в 2020 году

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Всероссийский юношеский симфонический оркестр (ВЮСО) под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета проведет новый набор музыкантов в 2020 году. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко.

"Огромные отборы мы проводим раз в два года, как раз в следующем году планируется набор. Как всегда, начнем отбор на Дальнем Востоке в апреле, будет и Хабаровск, и Владивосток. Дальше будем постепенно приближаться к столице нашей Родины, где примерно в июне пройдут финальные прослушивания и будет сформирован новый состав", - сказал Гринченко.

Он напомнил, что в 2018 году отборы прошли в 16 российских регионах, в них приняли участие более 650 ребят.

Основатель и художественный руководитель оркестра Юрий Башмет подчеркнул объективность приема в коллектив. "Мы прослушиваем ребят не по звонкам "о дочери или сыне друга", мы, на самом деле, слушаем их, отбираем. Те, кто не прошел, могут прийти через два года и попробовать снова, ведь они растут", - заметил он.

В коллективе - 101 участник в возрасте до 22 лет. Кроме того, организаторы принимают музыкантов в возрасте 9-10 лет на позицию стажера.

Оркестр регулярно заказывает произведения у известных композиторов: Александра Чайковского, Кузьмы Бодрова и других.

Российское турне

Сейчас оркестр готовится к своему самому большому турне по России. Гастроли стартуют 5 сентября в Костроме, после этого маэстро и юных музыкантов ждут в Вологде, Угличе, Ярославле, Туле, Калуге, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге. Завершится тур большим гала-концертом в московском зале "Зарядье" 16 сентября. "Для ребят это и ответственно, и непросто - надо рассчитать силы", - добавил глава "Русского концертного агентства".

Программа концертов будет меняться, только Симфония № 5 Дмитрия Шостаковича будет повторяться из города в город. Также прозвучат "Ромео и Джульетта" Петра Чайковского и пьеса "Путешествие по оркестру" Кузьмы Бодрова.

Гринченко сообщил, что восемь музыкантов оркестра попробуют свои силы как солисты. "Это совершенно разные специальности - играть в оркестре и играть с оркестром, - подчеркнул маэстро Башмет. - Мы даем шанс попробовать себя в качестве солиста. Это огромное событие для молодого музыканта, играющего с оркестром".

Всероссийский юношеский симфонический оркестр был создан в 2012 году. Коллектив формируется на основе уникального по масштабам всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. За семь лет существования Всероссийский юношеский симфонический оркестр побывал с гастролями в Европе (в Вене, Берлине, Милане, Женеве, Амстердаме и Брюсселе), совершил турне по азиатским городам (Сингапур, Шанхай, Пекин и Сеул), принял участие в церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия чемпионата мира по футболу в Москве.