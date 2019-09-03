Михаил Боярский отметит свое 70-летие участием в премьере на сцене Театра имени Ленсовета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представит зрителям в конце декабря новый спектакль "В этом милом старом доме" с участием народного артиста РСФСР Михаила Боярского. Как сообщила на пресс-конференции во вторник художественный руководитель театра народная артистка России Лариса Луппиан, премьера будет приурочена к 70-летию артиста.

"Мы начнем работать прямо уже сейчас, осенью, над спектаклем "В этом милом старом доме" по пьесе Алексея Арбузова в постановке Олега Левакова. Это наш давний задел, уже годичной давности. Эту пьесу выбрал Михаил Сергеевич в числе других пьес, которые ему предлагались, к своему юбилею", - сказал Луппиан.

Поясняя, почему Боярский выбрал именно эту пьесу, худрук сказала, что в этом произведении представлены три поколения: молодое, среднее и старшее. "И Михаил Сергеевич посчитал, что не нужно для себя брать пьесу с заглавной ролью, а он должен дать дорогу молодым и как бы показать эту связь времен и поколений, - отметила она, добавив, что "у него роль там небольшая, но пьеса очень интересная". - Эта пьеса, я надеюсь, подойдет нашему театру и нашим артистам".

"Герои пьесы - ленинградская музыкальная династия, три поколения, сплетение неординарных судеб и сложных характеров. В центре сюжета - любовный треугольник, решенный автором в комедийном и даже водевильном ключе", - говорится в описании спектакля на сайте театра. Роли в постановке также исполнят Луппиан, заслуженный артист России Александр Солоненко, артисты Александра Камчатова, Дарья Циберкина, Юлия Левакова, Всеволод Цурило и другие.

Премьерные показы состоятся 25 и 26 декабря. 26 декабря Боярский отметит 70-летний юбилей.

Академический театр имени Ленсовета ведет историю с 1933 года (тогда - под названием "Новый театр") и входит в число ведущих театров города. В нем ставили спектакли Николай Акимов, Петр Фоменко. Яркие страницы истории труппы связаны с творчеством Игоря Владимирова и Владислава Пази, руководивших этим театром. Многие годы на этой сцене служила Алиса Фрейндлих.