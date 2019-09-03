Артисты провинциальных театров России представят спектакли на фестивале под Саратовом

САРАТОВ, 3 сентября. /ТАСС/. Артисты провинциальных театров представят свои спектакли на третьем межрегиональном фестивале "Театральное Прихоперье", который пройдет с 14 по 22 сентября в Балашове Саратовской области, сообщила во вторник пресс-служба министерства культуры региона.

"Более 300 артистов и более 5 тыс. зрителей примут участие в третьем межрегиональном фестивале "Театральное Прихоперье". В этом году фестиваль представляет гостевую и конкурсную программы. Конкурсная программа включает восемь спектаклей провинциальных театров Тамбова, Пензы, Борисоглебска, Волгограда, а также театров из городов Саратовской области - Вольска, Балашова, Балаково и Саратовской оперетты. Спектакли оценят авторитетные критики из Москвы и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в этом году фестиваль будет посвящен Году театра. Всего за дни фестиваля будет показано 17 спектаклей разных жанров и направлений, адресованных как детской, так и взрослой зрительской аудитории.

В день открытия фестиваля в центре Балашова также пройдет массовое красочное карнавальное шествие с концертной программой. Затем в Театральном парке у Балашовского театра ежедневно будут проходить концертные выступления разных коллективов. На закрытии фестиваля в парке выступит струнный квартет Саратовского академического театра оперы и балета.

Первый межрегиональный фестиваль "Театральное Прихоперье" состоялся в городе Балашове Саратовской области в 2017 году. Фестиваль был приурочен к открытию реконструированного здания Балашовского драматического театра. Фестиваль было решено сделать ежегодным, он стал культурным центром и местом встречи и обмена опытом актеров театров малых городов.