Для картины Боттичелли на ВЭФ обеспечели специальный микроклимат

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Специальные условия, в частности микроклимат, созданы для впервые выставляемой в России в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) картины итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа", которая хранится в галерее Уффици. Об этом ТАСС сообщила бренд-менеджер Сбербанка (является генеральным партнером выставки картины в России) Александра Медельская.

"Здесь соблюдены все условия , которые необходимы для экспонирования картины. Картина путешествует и выставляется в специальном климатическом боксе, потому что это письмо по дереву, и там очень все хрупко и зыбко, потому что картина хранится в фонде галереи Уффици, она не выставляется в самой галерее", - сказала она, добавив, что в павильоне, где выставляется полотно, изменен режим кондиционирования и убран лишний свет.

По словам собеседницы агентства, для осмотра места экспозиции привлекались специалисты Приморской картинной галереи, которые дали свое заключение по итогам его подготовки. "Климатический бокс обеспечивает в принципе микроклимат, который нужен картине, однако все страховые полисы и согласования выдавались на основании отчета об объекте. Картина застрахована европейской страховой компанией", - пояснила она, отказавшись назвать сумму страховки.

После ВЭФ, с 8 сентября по 6 ноября, картину можно будет увидеть в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке, а с 17 ноября по 16 февраля 2020 года - в Эрмитаже, который станет главной площадкой Санкт-Петербургского международного культурного форума с 14 по 16 ноября.

О картине

Мадонна делла Лоджиа" - одна из ранних работ Боттичелли (1467 год). Она написана маслом на дереве и изображает Мадонну с младенцем на фоне лоджии. Картина хранится в Галерее Уффици.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС