Именное кресло Кобзона появится в театре "Геликон-опера"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Место № 11 в первом ряду зала "Стравинский" в московском музыкальном театре "Геликон-опера" будет носить имя народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Об этом сообщил во вторник на сборе труппы заместитель художественного руководителя театра Владимир Горохов.

"В ноябре 2015 года на открытии исторической сцены "Геликон-оперы" Иосиф Давыдович и Нелли Михайловна сидели на первом ряду в зале "Стравинский". И сегодня мы объявляем о появлении еще одного именного кресла в этом зале, которое будет называться именем Иосифа Кобзона. Это место 11 в первом ряду", - сказал Горохов.

Также во вторник в театре открылась выставка скульптур ар-деко из частной коллекции Кобзона и его супруги. В экспозицию вошли более 20 уникальных экспонатов: работы Деметера Чипаруса, Герды Иро (Гердаго), Фердинанда Прайса, Густава Шмидт-Касселя и Поля Филиппа. Гости "Геликон-оперы" смогут осмотреть выставку до 15 октября.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Певец был похоронен с воинскими почестями на Востряковском кладбище столицы.

Репертуар Иосифа Кобзона включал около 3 тыс. песен, составивших музыкальную летопись второй половины XX века. В их числе практически все лучшие песни, созданные Дунаевским, Блантером, братьями Покрасс, Новиковым, Соловьевым-Седым, Фрадкиным, Фельцманом, Туликовым, Пахмутовой, Тухмановым и другими советскими композиторами. Это всенародные хиты "Смуглянка", "А у нас во дворе", "Старый клен", "С чего начинается Родина", "Я люблю тебя, жизнь", "Мгновения", "Темная ночь", "День Победы", "В городском саду" и многие другие.

Помимо эстрадной, Кобзон вел активную политическую, общественную деятельность, преподавал в Гнесинке и Институте театрального искусства, занимался бизнесом. Также он запомнился своей миротворческой и благотворительной деятельностью - проводил переговоры во время нейтрализации банды Бараева 23-26 октября 2002 года в здании столичного Театрального центра на Дубровке.