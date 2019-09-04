В Москве проходят читки пьес молодых драматургов. Зачем туда стоит сходить?

Фестиваль молодой драматургии "Любимовка" идет до 7 сентября на новой площадке "8/3" в Москве. В программе — читки 40 пьес, мастер-классы драматургов Николая Коляды, Марюса Ивашкявичюса. Кроме того, пройдут встречи с представителями театральных институций — Сашей Дагдейл и Сэмом Притчардом из лондонского Royal Court Theatre и арт-директором центра развития драматургии The Lark Джоном Айзнером из Нью-Йорка. Они расскажут, как найти общий язык с режиссером, как работают независимые театральные организации по всему миру и как пишут авторы из разных стран.
Зачем нужен фестиваль?
"Любимовка" — не просто фестиваль читок пьес. Для многих драматургов она становится счастливым билетом в большую игру. Драматург, сценарист и арт-директор фестиваля Евгений Казачков рассказал, что режиссеры читок часто сами продвигают полюбившиеся им тексты в театры. "Худруки, продюсеры, критики и режиссеры приходят на фестивальные показы в качестве зрителей и загораются пьесами. Есть и те, кто не попадает на сам фестиваль, но читает работы на сайте "Любимовки" и смотрит читки на нашем канале в YouTube. В общем, все это приковывает пристальное внимание театральных деятелей всей страны. Это, конечно, способствует дальнейшей театральной судьбе отобранных нами работ".
Среди пьес, впервые прочитанных на "Любимовке" и ставших хитами только за последнее десятилетие, можно назвать "Наташину мечту" Ярославы Пулинович (2008), "(Самый) Легкий способ бросить курить" Михаила Дурненкова (2010), "Любовь людей" Дмитрия Богославского (2011) или "Кеды" Любы Стрижак (2012).
Помогает пьесам с театральной судьбой и сама "Любимовка". В 2017 году вместе с "Варочным цехом" фестиваль запустил Brewhouse Stage Prize — грант на постановку в московском театре одной из пьес основной программы смотра. В том же году первую поддержку получила пьеса "С училища" Андрея Иванова, представленная режиссером Семеном Серзиным. Театр имени Пушкина принял спектакль в репертуар, а пьеса впоследствии была номинирована на премию "Золотая маска" в номинации "Драматургия". В прошлом году похожая судьба сложилась у нашумевшей дебютной пьесы "28 дней" молодого автора из Санкт-Петербурга Ольги Шиляевой. Юрий Муравицкий и Светлана Михалищева стали режиссерами читки, а впоследствии и одноименного спектакля, который вошел в репертуар "Театра.doc" и стал событием нескольких фестивалей. Победителя обещают объявить в этом году.
Анна Банасюкевич, театровед, арт-директор фестиваля "Любимовка", эксперт фестиваля "Золотая маска", заведующая литературной частью театра "Практика", отмечает, что с каждым годом экспериментальных текстов становится все больше и больше.
Основной темой все еще остаются личные переживания — что у авторов внутри, их проблемы, опыт, который так или иначе близок многим. Хотя есть и исключения. "Есть пьеса Олжаса Жанайдарова о том, как власть, опирающаяся на силовые структуры, ломает человека, отстаивающего ценности человеческой жизни и прав человека. Есть пьеса Эндже Гиззатовой про женщину в лагерях, такая редкая в российском театральном пространстве попытка осмыслить травматический исторический опыт", — рассказала Банасюкевич.
Переломный момент
На фестивале "Любимовка" новым формам посвящена отдельная программа — Fringe (начинается она 5 сентября, в четверг). Из года в год ее кураторы ищут среди всех пьес, присланных на конкурс, тексты, в которых слышатся предпосылки театра, которого еще нет. Среди участников этого года — лексикологический анализ текста, содержащего глобальный "орущий" материал (Мария Гаврилова, "Я ору!!"), партитура на основе генетического кода (Екатерина Августеняк, "Опус ДНК") и баттл с собственной жизнью (Дмитрий Тарасов, "Воскресенье/Воскресение").
Куратор программ, режиссер и создатель театра Post Дмитрий Волкострелов считает, что у таких пьес может сложиться необычная и интересная судьба. "Да, это очевидный вызов режиссеру и актерам, но, мне кажется, запрос на новую форму у театра уже существует. Если раньше было невозможно себе представить переговоры о постановке каких-то пьес из нашей Fringe-программы, то сейчас это уже не проблема. Есть прогрессивные театры, которые открыты к этому и которые в этом заинтересованы".
Александр Родионов, драматург, сценарист и один из кураторов программы, рассказал о самых необычных форматах, которые были в этом году: "Есть пьеса, в которой возникает совершенно человеческая история из записей на отрывном календаре. Или пьеса Юлии Ионушайте, которая является лирической, но совершенно сдержанной при этом документацией взгляда из окна в провинциальной библиотеке имени Герцена города Киров".
В программу, как правило, попадает пять-шесть пьес, в этом году из 756 пьес в Fringe-программу отобрали семь произведений. Только вот в случае с экспериментами не все так просто. По мнению Родионова, для драматургического сообщества это не только возможность ввести в контекст, сделать привычными сложные экспериментальные тексты и показать их в читке, но и обменяться опытом.
Ознакомиться с полной программой можно на сайте фестиваля. Все мероприятия бесплатные, вход по предварительной регистрации.
Кадрия Садыкова