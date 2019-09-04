В Москве проходят читки пьес молодых драматургов. Зачем туда стоит сходить?

Фестиваль молодой драматургии "Любимовка" идет до 7 сентября на новой площадке "8/3" в Москве. В программе — читки 40 пьес, мастер-классы драматургов Николая Коляды, Марюса Ивашкявичюса. Кроме того, пройдут встречи с представителями театральных институций — Сашей Дагдейл и Сэмом Притчардом из лондонского Royal Court Theatre и арт-директором центра развития драматургии The Lark Джоном Айзнером из Нью-Йорка. Они расскажут, как найти общий язык с режиссером, как работают независимые театральные организации по всему миру и как пишут авторы из разных стран. Зачем нужен фестиваль? "Любимовка" — не просто фестиваль читок пьес. Для многих драматургов она становится счастливым билетом в большую игру. Драматург, сценарист и арт-директор фестиваля Евгений Казачков рассказал, что режиссеры читок часто сами продвигают полюбившиеся им тексты в театры. "Худруки, продюсеры, критики и режиссеры приходят на фестивальные показы в качестве зрителей и загораются пьесами. Есть и те, кто не попадает на сам фестиваль, но читает работы на сайте "Любимовки" и смотрит читки на нашем канале в YouTube. В общем, все это приковывает пристальное внимание театральных деятелей всей страны. Это, конечно, способствует дальнейшей театральной судьбе отобранных нами работ".

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Анна Банасюкевич, театровед, арт-директор фестиваля "Любимовка", эксперт фестиваля "Золотая маска", заведующая литературной частью театра "Практика", отмечает, что с каждым годом экспериментальных текстов становится все больше и больше.

Драматурги не просто высказываются о том, что их волнует, но и стремятся предложить театральный путь, какую-то формальную эстетическую задачу поставить перед театром. Это важный момент — какой-то толчок к реформированию сегодняшней сцены Анна Банасюкевич

Основной темой все еще остаются личные переживания — что у авторов внутри, их проблемы, опыт, который так или иначе близок многим. Хотя есть и исключения. "Есть пьеса Олжаса Жанайдарова о том, как власть, опирающаяся на силовые структуры, ломает человека, отстаивающего ценности человеческой жизни и прав человека. Есть пьеса Эндже Гиззатовой про женщину в лагерях, такая редкая в российском театральном пространстве попытка осмыслить травматический исторический опыт", — рассказала Банасюкевич.

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Переломный момент На фестивале "Любимовка" новым формам посвящена отдельная программа — Fringe (начинается она 5 сентября, в четверг). Из года в год ее кураторы ищут среди всех пьес, присланных на конкурс, тексты, в которых слышатся предпосылки театра, которого еще нет. Среди участников этого года — лексикологический анализ текста, содержащего глобальный "орущий" материал (Мария Гаврилова, "Я ору!!"), партитура на основе генетического кода (Екатерина Августеняк, "Опус ДНК") и баттл с собственной жизнью (Дмитрий Тарасов, "Воскресенье/Воскресение"). Куратор программ, режиссер и создатель театра Post Дмитрий Волкострелов считает, что у таких пьес может сложиться необычная и интересная судьба. "Да, это очевидный вызов режиссеру и актерам, но, мне кажется, запрос на новую форму у театра уже существует. Если раньше было невозможно себе представить переговоры о постановке каких-то пьес из нашей Fringe-программы, то сейчас это уже не проблема. Есть прогрессивные театры, которые открыты к этому и которые в этом заинтересованы".

Александр Родионов, драматург, сценарист и один из кураторов программы, рассказал о самых необычных форматах, которые были в этом году: "Есть пьеса, в которой возникает совершенно человеческая история из записей на отрывном календаре. Или пьеса Юлии Ионушайте, которая является лирической, но совершенно сдержанной при этом документацией взгляда из окна в провинциальной библиотеке имени Герцена города Киров".

Пьеса Екатерины Августеняк — это драматизация игры ДНК, той, которая в действительности происходит и на которой строится вся жизнь. Первичная матрица всех настоящих конфликтов вдруг оказывается такой же увлекательной и интересной, как конфликты макромира Александр Родионов