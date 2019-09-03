Памятник Шостаковичу установили у театра в Самаре

САМАРА, 3 сентября. /ТАСС/. Памятник Дмитрию Шостаковичу установили в Самаре в сквере на площади Куйбышева, где располагается театр, в котором впервые исполнили Седьмую симфонию композитора, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"Сегодня в сквере на площади имени В. В. Куйбышева со стороны Красноармейской улицы установили бронзовую скульптуру высотой около 3,5 метра и весом около 7 тонн", - говорится в сообщении.

Долгое время имя Шостаковича не было отмечено в Самаре, при этом композитор проживал в Куйбышеве (с 1935 по 1991 год Самара называлась Куйбышевым) во время эвакуации с 1941 по 1943 год. Именно здесь композитор закончил работу над Седьмой (Ленинградской) симфонией, которую впервые исполнили 5 марта 1942 года в Академическом театре оперы и балета на площади Куйбышева. В 2004 году на доме, где жил Шостакович, установили мемориальную табличку, в 2006 году его именем назвали улицу, идущую от театра, где исполнялась Седьмая симфония, до дома Шостаковича.

Автором памятника стал скульптор Зураб Церетели. В Самаре уже есть его памятник литературному герою Дяде Степе на пешеходной части Ленинградской улицы.

"Памятник вышел монументальным, несколько артистичного вида. Возможно, Шостакович предстанет перед нами несколько не таким, каким мы помним его по последним годам жизни, человека, через которого прошел весь XX век со всеми его трагедиями, страстями. Он много испытал и счастья, и восхищения, и страха. В любом случае, это памятник гению", - сказал ТАСС народный артист РФ, председатель самарской организации Союза композиторов Марк Левянт.

Торжественное открытие памятника состоится 7 сентября, в день фестиваля "Седьмая симфония", посвященного музыканту. Во время фестиваля прозвучит знаменитое произведение, будут приглашены артисты Большого театра, которые во время Великой Отечественной войны были эвакуированы в Куйбышев.