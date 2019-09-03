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Северный Кавказ

Регионы СКФО представят туристический потенциал на форуме в Петербурге

С 11 по 12 сентября пройдет второй трэвел-форум Saint Petersburg Travel Hub

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) представят туристический потенциал на трэвел-форуме Saint Petersburg Travel Hub в Петебурге, сообщила во вторник пресс-служба форума "ПосетиКавказ".

"11-12 сентября на одной площадке с 23-й сессией Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) пройдет второй трэвел-форум Saint Petersburg Travel Hub. Форум станет местом встречи лидеров туристского сообщества и соберет участников из 57 регионов России. При содействии фонда "Посети Кавказ" на выставке будет представлен единый стенд СКФО, который комплексно продемонстрирует туристский потенциал всех регионов округа", - говорится в сообщении.

"На площадке объединенного стенда Северного Кавказа можно будет познакомиться с продовольственной продукцией, известными брендами ведущих предприятий регионов СКФО, а также принять участие в дегустации национальных блюд. Однако не будет скучно и любителям путешествий, для которых организуется культурная программа. Гости смогут познакомиться с самыми интересными и актуальными предложениями на рынке туристических услуг, разработать план своего путешествия вместе с профессионалами турбизнеса, кроме того, участников выставки ожидает насыщенная деловая программа", - приводятся в сообщении слова гендиректора фонда Станислава Аристова.

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по туризму РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга, оператором является Фонд Росконгресс.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургСеверный КавказСКФО
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