Худрук "Геликон-оперы" провел по Skype сбор труппы и объявил о пяти премьерах

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Верлин/. Торжественный сбор труппы "Геликон-оперы" в преддверии 30-го - юбилейного - сезона состоялся во вторник в зале "Стравинский" занимаемого театром особняка Шаховских-Глебовых-Стрешневых. Художественный руководитель "Геликона" Дмитрий Бертман, приветствуя артистов по Skype из Токио, где он ставит в Национальной опере "Евгения Онегина", анонсировал пять премьер нового сезона.

Первая состоится 25 сентября: впервые в Москве будет представлен музыкальный спектакль "Мистер Георг Отс" в постановке Бертмана, посвященный 100-летию со дня рождения певца. Мировая премьера постановки с успехом прошла 24 июля на Сааремааском оперном фестивале в Эстонии.

22 октября московских зрителей ждет вторая премьера сезона - "Травиата" Джузеппе Верди в постановке того же Бертмана, а 28 декабря, согласно предновогодней традиции, режиссер вместе с директором творческих коллективов "Геликона" Ильей Ильиным подарит детям новую музыкальную постановку "Снежная Королева. Глобальное потепление" (либретто Марины Скалкиной, музыка Александра Покидченко).

Первой премьерой второй половины сезона станет спектакль в жанре буфф-нуар "Туда и обратно" Пауля Хиндемита. Для первого его показа Бертман намеренно выбрал дату 2 февраля 2020 года (02.02.2020) - ведь она читается "туда и обратно", то есть справа налево и наоборот одинаково. Художественным руководителем проекта выступит режиссер и драматург Дмитрий Бикбаев.

Наконец, 12 февраля состоится российская премьера оперы "Золушка" азербайджанского композитора Леонида Вайнштейна, ученика Кары Караева. Режиссер спектакля - Илья Ильин.

"Видеть музыку"

В сентябре-ноябре 2019 года "Геликон" предоставит свою сцену участникам IV фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку". На сцене зала "Стравинский" выступят Самарский театр оперы и балета с оперой Джакомо Пуччини "Джанни Скикки" (23 сентября), волгоградский театр "Царицынская опера" с мюзиклом Геннадия Гладкова "Обыкновенное чудо" (24 сентября), Калининградский музыкальный театр с "Иолантой" Петра Чайковского (1 октября), а также Камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера" с операми "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини (26 октября) и "Похищение из Сераля" Вольфганга Амадея Моцарта (27 октября).

19 и 20 сентября Балет Лионской оперы (Франция) в рамках фестиваля современного танца DANCEINVERSION покажет на сцене зала "Стравинский" свой спектакль "Улица Ванденбранден, 31".

"Сбор труппы как прощеное воскресенье"

В адрес "Геликон-оперы" по случаю открытия юбилейного сезона пришло много приветствий. Заместитель руководителя столичного департамента культуры Москвы Леонид Ошарин зачитал адрес от мэра Москвы Сергея Собянина, который дал высокую оценку работе труппы и выразил уверенность, что постановки предстоящего сезона "будут не раз сопровождаться бурными овациями публики".

Первый заместитель художественного руководителя театра Владимир Горохов зачитал приветствие председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина, а присутствовавший на мероприятии музыкальный руководитель "Геликон-оперы" народный артист СССР Владимир Федосеев в своем приветствии выразил восхищение постановками театра и уверенность в том, что "музыка победит все невзрачное, что есть вокруг".

В завершение своего дистанционного общения с труппой Дмитрий Бертман поблагодарил всех творческих и технических сотрудников театра и сказал: "Сбор труппы как прощеное воскресенье. Кого не назвал сегодня, простите. Я вас всех люблю!".