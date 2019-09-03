Светлана Захарова удостоена премии "Бенуа де ла Данс-Позитано" в категории "балерина года"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российско-итальянская балетная премия "Бенуа де ла Данс-Позитано" присуждена приме Большого театра, народной артистке РФ Светлане Захаровой, признанной лауреатом в категории "балерина года". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе премии "Бенуа де ла Данс".

"Сегодня организаторы премии "Позитано" имени Леонида Мясина (1896-1979), самой старой в мире награды в области танцевального искусства, объявили новых лауреатов, опубликовав их имена на портале "Театри онлайн". Согласно опубликованному списку, награды в категории "балерина года" удостоена прима Большого театра, звезда мирового балета Светлана Захарова", - сказала собеседница агентства.

Она также сообщила, что лауреатом специального российско-итальянского приза "Бенуа-Мясин" стал уроженец Челябинска, премьер труппы Лондонского Королевского балета Ковент-Гарден Вадим Мунтагиров. Премия "Позитано" имени Леонида Мясина "за жизнь в искусстве" присуждена в этом году испанскому танцовщику и хореографу Начо Дуато, который в 2019 году возглавил балетную труппу Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

Премии "Позитано" имени Леонида Мясина и приз "Бенуа-Мясин" будут вручены 7 сентября в одноименном городе на Амальфитанском побережье в южной итальянской области Кампания близ Неаполя. Совместный российско-итальянский приз вручается с 2015 года оргкомитетами премии "Позитано" и российской балетной премии "Бенуа де ла Данс", уточнила собеседница агентства.

Позитано - курортный город на побережье Тирренского моря, тесно связан с русским балетом. Леонид Мясин, русский танцовщик и хореограф, прославившийся в "Русских сезонах" Сергея Дягилева (1872-1929), открыл в Позитано балетную студию. В этом городе бывали многие знаменитости из балетного сообщества, в числе которых Вацлав Нижинский (1889-1950) и Рудольф Нуреев (1938-1993).

Балетный приз "Позитано" имеет самую долгую историю среди существующих международных балетных наград - он был учрежден 2 августа 1969 года арт-критиком Альберто Теста (1927-2009), а в 1979 году после смерти Леонида Мясина приз стал носить его имя. Премия, присуждаемая за заслуги перед искусством, является одной из самых престижных наград в танцевальном мире.