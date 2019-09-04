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Узнать о новинках, сделать селфи, взять автограф. Кого можно встретить на Книжной ярмарке

© Сергей Киселев/АГН "Москва"
Она проходит с 4 по 7 сентября на ВДНХ

Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) в этом году проходит в 32-й раз. Считается, что это крупнейший в своем роде смотр во всей Восточной Европе и Центральной Азии. Действительно, программа впечатляет. Кроме традиционных для подобных мероприятий встреч с авторами и презентаций книжных новинок, здесь можно найти много полезного.

В рамках ММКЯ можно пройти мастер-классы по иллюстрации, дизайну обложек, рисованию комикса, узнать, как молодому автору продвигать свое творчество через соцсети. Кроме того, можно познакомиться с представителями ведущих издательств. А если устанете, походите по выставкам — загляните на ГРАУНД зин фест, который посвящен малым издательским проектам и музыкальным лейблам. Это работы молодых художников, которые пропагандируют современное искусство. Тут они покажут, как оно воплощается в мире журналов, книг и других формах.

Ну а мы расскажем, с кем из авторов можно встретиться в ближайшие дни.

Андрей Рубанов 

4 и 6 сентября

Роман писателя-фантаста "Финист — ясный сокол" в этом году стал лауреатом премии "Национальный бестселлер". Его сюжет — одноименная старая легенда о добром молодце, обращающемся в летающее существо. Только вот на страницах книги все это приобретает толкиеновский масштаб, вырастая в эпичную историю о любви и дружбе, битвах с русалками, лешими и домовыми вместо орков и гоблинов.

Дмитрий Рубанов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Дмитрий Рубанов
© Станислав Красильников/ТАСС

На выставке Рубанов презентует первый совместный роман с Василием Авченко — "Штормовое предупреждение". Это сложная история о двух людях, которые находятся, можно сказать, на разных концах земли: она в Санкт-Петербурге, он — во Владивостоке. У них совершенно разная жизнь, они будто находятся по разные стороны вселенной, но их встреча — такая случайная, или нет? — станет роковым моментом для обоих. 

Также он станет участником дискуссии с Ольгой Погодиной-Кузьминой, автором романа романа об СССР "Уран". В диалоге столкнутся два разных писателя — фантаст и документалист. Авторы обсудят различия жанров, процессов работы и взглядов, а еще попробуют найти ответ на вопрос, может ли быть сказка написана для взрослых.

Константин Богомолов 

4 сентября

Богомолов в первую очередь, конечно, не писатель, а режиссер. Недавно он возглавил Театр на Малой Бронной, уже заявил о грандиозных планах на сезон. Ну а теперь выпускает книгу "Так говорил Богомолов".    

Константин Богомолов Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Константин Богомолов
© Гавриил Григоров/ТАСС

Сам автор говорит, что все это один большой текст. Там есть три раздела, внутри них — еще множество глав-пьес: о жизни, смерти, любви к себе и всем вокруг, страхе и нежности. Получилось искреннее высказывание, где Богомолов будто исповедуется перед всеми нами. Главный вопрос, который повис в воздухе, — это автобиографичность. В основе каких все-таки рассказов лежат реальные истории из жизни режиссера? Был ли это реальный случай — в "Сказке для Ани"?

Дмитрий Быков и Михаил Веллер 

4 сентября

Главное, что надо знать перед встречей, — завершилась великая "Битва романов", и теперь вы можете их прочитать. Речь о совместном проекте литературной школы CWS (Creative Writing School) и издательств "Эксмо" и АСТ, целью которого было за десять месяцев создать два романа-бестселлера. Для участия отобрали две команды авторов по пять человек, лидерами которых стали Быков и Веллер.

Михаил Веллер, Дмитрий Быков Анатолий Струнин/ТАСС, Александра Мудрац/ТАСС
Описание
Михаил Веллер, Дмитрий Быков
© Анатолий Струнин/ТАСС, Александра Мудрац/ТАСС

Теперь все творчество молодых литераторов собрали в сборник "Финал. Вначале будет тьма". У него нет общей сюжетной линии, а каждая история уникальна и может резко контрастировать с соседями по страницам. Тут и любовные перипетии, фэнтезийные или детективные тексты, семейные драмы, реализм, загадки и даже философские размышления о жизни и смерти, пространстве и времени. В общем, собрали все, чем живут и дышат современные молодые авторы. Быков и Веллер подробно расскажут о процессе конкурса, какие советы они давали своим младшим коллегам, ну и самое главное — какой же роман все-таки стал лучшим?

Захар Прилепин

6 сентября

Автор "Обители", монструозного романа с десятками персонажей, презентует подарочное издание книги. На страницах оживут герои и истории романа: иллюстрации к книге выполнил Клим Ли — мастер пастели и графики, работавший над книгами Булычева, Линдгрен, Беляева и многих других.

Захар Прилепин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Захар Прилепин
© Александр Щербак/ТАСС

На встрече все желающие смогут задать автору любые вопросы, например, о том, как он пишет свои книги, придумывает сюжетные повороты или почему он обратился к эпохе 20-х годов, к Серебряному веку. 

Фредерик Бегбедер

8 сентября 

Французский писатель, автор романов "99 франков", "Любовь живет три года" и "Романтический эгоист". В Россию он приехал не просто так. Писатель собирается выпустить целую серию книг с произведениями французских авторов.

Фредерик Бегбедер Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Фредерик Бегбедер
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Куратором встречи станет Андрей Геласимов — писатель и прозаик, автор "Дома на Озерной", "Розы ветров" и "Степных богов". Вместе с Бегбедером они обсудят, чем отличается литература в разных странах и какой будет эта новая серия. И конечно же — планы писателя: над чем он работает сейчас, что бы ему хотелось написать, какие вопросы волнуют его самого? 

Денис Драгунский 

8 сентября

Писатель начинал с короткой прозы, сценариев, работал журналистом, изучал греческий язык. Известность ему принес сборник рассказов "Нет такого слова", который вошел в шорт-лист конкурса "Книга года" и получил теплые отзывы критиков. Сейчас он автор более двух десятков книг. 

Денис Драгунский Андрей Никеричев/АГН "Москва"
Описание
Денис Драгунский
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"

На творческой встрече с писателем можно будет познакомиться с ним поближе и узнать о тонкостях профессионального мастерства.

Александр Васильев

8 сентября

Историк моды и телеведущий выпускает книгу "Фамильные ценности", посвященную своей семье. Его родовое древо берет свое начало от английских и французских аристократов, предки Васильева были государственными деятелями, актерами, певцами, занимались искусством, в том числе и театром.

Александр Васильев Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Александр Васильев
© Артем Коротаев/ТАСС

Книга состоит из нескольких частей. Это воспоминания деда (театральный режиссер), отца (художник в театре) и самого Васильева о жизни семьи и сохранении традиций. Автор расскажет о талантливых предках, как родилась и собиралась его знаменитая коллекция, ну и поделится секретами из собственного детства о первой влюбленности и работе, жизни в Париже и театре. 

Кроме этого, на фестивале можно побывать на встрече с детскими писателями Георгием Гупало и Холли Вебб, Александром Кибовским (который выпускает свою новую книгу "500 неизвестных" о произведениях русской живописи), иллюстратором и фантастом Романом Папсуевым, автором книги "Одиночество в сети" Янушем Леоном Вишневским и многими другими. С подробной (большой) программой фестиваля, можно ознакомиться ​​​​​​на сайте

Кадрия Садыкова

Московская международная книжная ярмарка открылась на ВДНХ
По словам спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, на ярмарке присутствуют издатели из 33 стран, они представят более 100 тыс. книг
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