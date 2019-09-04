Узнать о новинках, сделать селфи, взять автограф. Кого можно встретить на Книжной ярмарке

Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) в этом году проходит в 32-й раз. Считается, что это крупнейший в своем роде смотр во всей Восточной Европе и Центральной Азии. Действительно, программа впечатляет. Кроме традиционных для подобных мероприятий встреч с авторами и презентаций книжных новинок, здесь можно найти много полезного. В рамках ММКЯ можно пройти мастер-классы по иллюстрации, дизайну обложек, рисованию комикса, узнать, как молодому автору продвигать свое творчество через соцсети. Кроме того, можно познакомиться с представителями ведущих издательств. А если устанете, походите по выставкам — загляните на ГРАУНД зин фест, который посвящен малым издательским проектам и музыкальным лейблам. Это работы молодых художников, которые пропагандируют современное искусство. Тут они покажут, как оно воплощается в мире журналов, книг и других формах. Ну а мы расскажем, с кем из авторов можно встретиться в ближайшие дни. Андрей Рубанов 4 и 6 сентября Роман писателя-фантаста "Финист — ясный сокол" в этом году стал лауреатом премии "Национальный бестселлер". Его сюжет — одноименная старая легенда о добром молодце, обращающемся в летающее существо. Только вот на страницах книги все это приобретает толкиеновский масштаб, вырастая в эпичную историю о любви и дружбе, битвах с русалками, лешими и домовыми вместо орков и гоблинов.

Описание Дмитрий Рубанов © Станислав Красильников/ТАСС

На выставке Рубанов презентует первый совместный роман с Василием Авченко — "Штормовое предупреждение". Это сложная история о двух людях, которые находятся, можно сказать, на разных концах земли: она в Санкт-Петербурге, он — во Владивостоке. У них совершенно разная жизнь, они будто находятся по разные стороны вселенной, но их встреча — такая случайная, или нет? — станет роковым моментом для обоих. Также он станет участником дискуссии с Ольгой Погодиной-Кузьминой, автором романа романа об СССР "Уран". В диалоге столкнутся два разных писателя — фантаст и документалист. Авторы обсудят различия жанров, процессов работы и взглядов, а еще попробуют найти ответ на вопрос, может ли быть сказка написана для взрослых. Константин Богомолов 4 сентября Богомолов в первую очередь, конечно, не писатель, а режиссер. Недавно он возглавил Театр на Малой Бронной, уже заявил о грандиозных планах на сезон. Ну а теперь выпускает книгу "Так говорил Богомолов".

Описание Константин Богомолов © Гавриил Григоров/ТАСС

Сам автор говорит, что все это один большой текст. Там есть три раздела, внутри них — еще множество глав-пьес: о жизни, смерти, любви к себе и всем вокруг, страхе и нежности. Получилось искреннее высказывание, где Богомолов будто исповедуется перед всеми нами. Главный вопрос, который повис в воздухе, — это автобиографичность. В основе каких все-таки рассказов лежат реальные истории из жизни режиссера? Был ли это реальный случай — в "Сказке для Ани"? Дмитрий Быков и Михаил Веллер 4 сентября Главное, что надо знать перед встречей, — завершилась великая "Битва романов", и теперь вы можете их прочитать. Речь о совместном проекте литературной школы CWS (Creative Writing School) и издательств "Эксмо" и АСТ, целью которого было за десять месяцев создать два романа-бестселлера. Для участия отобрали две команды авторов по пять человек, лидерами которых стали Быков и Веллер.

Описание Михаил Веллер, Дмитрий Быков © Анатолий Струнин/ТАСС, Александра Мудрац/ТАСС

Теперь все творчество молодых литераторов собрали в сборник "Финал. Вначале будет тьма". У него нет общей сюжетной линии, а каждая история уникальна и может резко контрастировать с соседями по страницам. Тут и любовные перипетии, фэнтезийные или детективные тексты, семейные драмы, реализм, загадки и даже философские размышления о жизни и смерти, пространстве и времени. В общем, собрали все, чем живут и дышат современные молодые авторы. Быков и Веллер подробно расскажут о процессе конкурса, какие советы они давали своим младшим коллегам, ну и самое главное — какой же роман все-таки стал лучшим? Захар Прилепин 6 сентября Автор "Обители", монструозного романа с десятками персонажей, презентует подарочное издание книги. На страницах оживут герои и истории романа: иллюстрации к книге выполнил Клим Ли — мастер пастели и графики, работавший над книгами Булычева, Линдгрен, Беляева и многих других.

Описание Захар Прилепин © Александр Щербак/ТАСС

На встрече все желающие смогут задать автору любые вопросы, например, о том, как он пишет свои книги, придумывает сюжетные повороты или почему он обратился к эпохе 20-х годов, к Серебряному веку. Фредерик Бегбедер 8 сентября Французский писатель, автор романов "99 франков", "Любовь живет три года" и "Романтический эгоист". В Россию он приехал не просто так. Писатель собирается выпустить целую серию книг с произведениями французских авторов.

Описание Фредерик Бегбедер © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Куратором встречи станет Андрей Геласимов — писатель и прозаик, автор "Дома на Озерной", "Розы ветров" и "Степных богов". Вместе с Бегбедером они обсудят, чем отличается литература в разных странах и какой будет эта новая серия. И конечно же — планы писателя: над чем он работает сейчас, что бы ему хотелось написать, какие вопросы волнуют его самого? Денис Драгунский 8 сентября Писатель начинал с короткой прозы, сценариев, работал журналистом, изучал греческий язык. Известность ему принес сборник рассказов "Нет такого слова", который вошел в шорт-лист конкурса "Книга года" и получил теплые отзывы критиков. Сейчас он автор более двух десятков книг.

На творческой встрече с писателем можно будет познакомиться с ним поближе и узнать о тонкостях профессионального мастерства. Александр Васильев 8 сентября Историк моды и телеведущий выпускает книгу "Фамильные ценности", посвященную своей семье. Его родовое древо берет свое начало от английских и французских аристократов, предки Васильева были государственными деятелями, актерами, певцами, занимались искусством, в том числе и театром.

Описание Александр Васильев © Артем Коротаев/ТАСС