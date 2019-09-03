Художественный проект "Публичное и приватное" о личностных границах открывается в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. "Публичное и приватное" - художественный проект, в рамках которого группа МишМаш, Алексей Трегубов, Сергей Пахом и Оля Кройтор представят выставку своих работ, а также станут участниками арт-резиденции, стартует в среду в пространстве Cube.Moscow. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Первой частью проекта станет выставка художников в пространстве, а второй - первая ежегодная исследовательская арт-резиденция Cube.Moscow Art Residence 2019.

"В рамках проекта художники в буквальном смысле на месяц переедут в публичное пространство Cube, и у зрителей появится возможность увидеть своими глазами, как они работают, создают художественные произведения, придумывают перформансы, посетители даже смогут заглянуть в компьютеры художников и повзаимодействовать с предметами на их рабочих столах", - рассказали в пресс-службе.

Проект станет частью параллельной программы Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow. Он продлится с 4 по 29 сентября и пройдет в рамках Параллельной программы международной ярмарки Cosmoscow.

Организаторами арт-резиденции выступили Cube.Moscow и некоммерческий фонд MOCT Contemporary Russia Arts Foundation.

Ярмарка Cosmoscow организована в 2010 году по инициативе искусствоведа и коллекционера Маргариты Пушкиной, после чего последовал длительный перерыв в ее проведении до 2014 года. Мероприятие призвано объединить как российских, так и международных коллекционеров, галеристов и художников. Cosmoscow является единственной международной арт-ярмаркой в России и странах СНГ. На ярмарке третий год подряд будет вручен приз за лучший стенд, который позволит победителю участвовать в Cosmoscow-2020.