Московский театр сатиры открывает сезон спектаклем памяти Валентина Плучека

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический театр сатиры открывает в среду новый, 96-й по счету, сезон спектаклем, посвященным памяти выдающегося режиссера, народного артиста СССР Валентина Плучека (1909-2002), многие годы возглавлявшего Театр сатиры. Будет показана комедия Шекспира "Укрощение строптивой" в постановке Плучека, сообщил ТАСС художественный руководитель театра Александр Ширвиндт.

"Так сложилось, что каждый год мы открываем сезон 4 сентября - в день рождения Валентина Николаевича Плучека. А сегодняшний день и вовсе особенный, потому что сегодня исполняется 110 лет со дня его рождения", - сказал Ширвиндт.

По его словам, весь день пройдет под знаком Плучека. "В 10:30 на Ваганьковском кладбище актеры театра возложат цветы к его могиле, а вечером, в 18:30, в фойе театра откроем выставку, посвященную Плучеку, и сыграем его спектакль "Укрощение строптивой", бережно сохраняемый в репертуаре театра", - определил программу дня худрук.

Но прежде чем поднять занавес, в театре проведут традиционный после летнего "антракта" сбор труппы, где будут объявлены планы на предстоящий творческий год. Их также озвучил Ширвиндт.

"В октябре Театру сатиры исполнится 95 лет, - сказал он. - К этой дате готовим веселый, изящный юбилейный спектакль "Хотим сыграть Мольера". Это будет ироничное баловство по пьесе Мольера "Мещанин во дворянстве", стихам Юлия Кима, музыке Владимира Дашкевича и Федором Добронравовым в главной роли, сам я выступлю в роли режиссера. Премьера намечена на 10 октября".

Ширвиндт раскрыл еще один замысел. "Хочется сделать спектакль по роману Эмиля Золя "Дамское счастье", пьесу на этом материале написал для нас Юра Ряшенцев в соавторстве со своей супругой, либреттистом Галиной Полиди. Есть и другие мечты, но пока о них говорить преждевременно", - заключил худрук Театра сатиры.