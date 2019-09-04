Концерт лауреатов конкурса композиторов AVANTI состоится 30 сентября в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Концерт лауреатов II Всероссийского конкурса композиторов AVANTI состоится 30 сентября в Малом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Союза композиторов России.

Победителями конкурса стали Вера Иванова, Денис Писаревский, Денис Хоров, Игорь Холопов, Григорий Зайцев, Алина Подзорова, Андрей Комиссаров, Алексей Мыльников, Валерий Скобелкин, Елена Анисимова, Елена Поплянова, Илья Карпиков.

"Стилевая палитра творчества участников конкурса достаточно разнообразна. Здесь и авангардные, и сугубо тональные композиции. В ряде опусов интересны находки в сфере тембра, сонорики, приемов звукоизвлечения. В иных работах не меньше радуют рельефность тематизма, развернутая мелодика", - привели в пресс-службе союза слова председателя жюри конкурса, композитора и музыковеда Сергея Слонимского.

В концерте также примут участие ансамбль солистов "Студия новой музыки", Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" им. Л. Г. Зыкиной, квартет флейт "Сиринкс".

Фирма "Мелодия" запишет концерт, а партитуры победителей конкурса опубликует издательство "Композитор".

О конкурсе

Конкурс, организованный Союзом композиторов России, ставит целью продвижение сочинений молодых авторов из числа членов Союза. Он проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

В жюри вошли композиторы Сергей Слонимский, Юрий Воронцов, Кузьма Бодров, Антон Танонов, музыковеды Ильдар Ханнанов и Анатолий Цукер.