Путин заявил, что народы России и Индии испытывают глубокий интерес к культуре друг друга

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду подробно обсудили гуманитарные связи двух стран, народы которых испытывают глубокий интерес к культуре друг друга. Об этом российский лидер заявил по итогам переговоров с Моди на полях Восточного экономического форума.

"В ходе переговоров мы подробно обсуждали тематику двусторонних гуманитарных связей", - сказал Путин. "Нельзя не сказать о том глубоком интересе, который народы наших стран на протяжении веков проявляют к культуре, к истории и к духовным ценностям друг друга", - отметил президент РФ.

Он напомнил, что одним из первых европейцев, достигших Индии, был русский путешественник Афанасий Никитин, который более 500 лет назад подробно описал индийские обычаи и традиции. Долгое время в Индии жил и работал русский художник и мыслитель Николай Рерих, творчество которого, как отметил Путин, и сейчас почитается в Индии.

"В свою очередь мы в России с большим уважением относимся к памяти и наследию выдающегося индийского политика, ученого и философа Махатмы Ганди. По случаю 150-летия со дня его рождения, которое отмечается в текущем году, в России выпущена памятная почтовая марка", - сказал российский лидер.