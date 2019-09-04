Калининградский театр покажет спектакли в Северной Осетии в рамках "Больших гастролей"

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Калининградский областной драматический театр покажет восемь спектаклей с 6 по 12 сентября на сцене Русского театра во Владикавказе. Об этом сообщила в среду журналистам пресс-служба Минкультуры республики.

"С 6 по 12 сентября в рамках федерального проекта "Большие гастроли" на сцене Академического русского театра им. Е. Вахтангова состоятся гастроли Калининградского областного драматического театра. Театр включен в национальный реестр ведущих учреждений культуры России. Театр покажет восемь спектаклей, из них два - детские", - говорится в сообщении.

С 8 октября Русский театр им. Е. Вахтангова начнет гастроли в Калининграде.

Федеральная программа "Большие гастроли" - общероссийская программа, направленная на формирование общего культурного пространства России, которая действует уже четвертый год. Гастроли финансирует Министерство культуры РФ, театры со всей страны имеют возможность показать свои постановки в других городах.