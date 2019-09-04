Welt: умер фотограф Петер Линдберг

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Немецкий фотограф, работавший в области моды, Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом в среду сообщила газета Welt. По информации издания, смерть подтвердили близкие фотографа.

Линдберг последние годы проживал в Париже, Нью-Йорке, Арле (Франция). Он родился в 1944 году в городе Лешно (Польша), вырос в Дуйсбурге, в 1971 году увлекся фотографией и позже стал рекламным фотографом.

В 1978 году переехал в Париж, где и началась его международная карьера. Он полностью сосредоточил свое внимание на моде, фотографировал известных моделей и актрис, в том числе Катрин Денев, Мадонну, Шэрон Стоун, Настасью Кински, Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту, Синди Кроуфорд, Наталью Водянову, работал с Ольгой Родионовой.

Его фотографии публиковали на своих страницах ведущие журналы моды и поп-культуры, такие как Vogue, Rolling Stone. Линдберг считается одним из самых известных и выдающихся фотографов моды.