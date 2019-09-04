Десятки спектаклей и мюзиклов пройдут в рамках Большого детского фестиваля в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Второй Международный большой детский фестиваль, в программе которого десятки спектаклей, мюзиклов, цирковые и ледовые шоу, пройдет в Москве с 13 октября по 15 ноября. Об этом рассказали организаторы фестиваля на пресс-конференции в среду.

"По сравнению с первым фестивалем, действительно, стало уже масштабнее, каким я его и задумывал, когда в 2017 году высказался о поддержке детских театров <...> И тогда же я высказал огромное желание создать Большой детский фестиваль - БДФ. Его задача - собрать все, что делается лучшего для детей, за прошедший год, два года", - отметил народный артист России, худрук Московского губернского театра, худрук фестиваля Сергей Безруков. Он подчеркнул, что фестиваль мультижанровый и не ограничивается только театром.

Открытие состоится 13 октября на сцене Московского губернского театра - зрители увидят музыкально-пластический спектакль "Книга джунглей. Маугли". В течение месяца в рамках фестиваля на столичных площадках будут показаны спектакли, мюзиклы и цирковые шоу для детей и юношества, пройдут Дни детского кино, детской анимации, где покажут фильмы - лауреаты детских кинофестивалей. Фестиваль охватит 16 сценических площадок - Московский губернский театр, РАМТ, Дом-музей М.С. Щепкина, Центр им. Вс. Мейерхольда, Московский театр кукол, Театр теней и другие.

"Мы проводим фестиваль второй раз, и экспертная группа отсматривала довольно большое количество спектаклей <...> Когда мы проводили первый фестиваль, у нас было примерно 115 спектаклей. В этом году - 250", - сказала арт-директор фестиваля Ольга Галахова.

Программа фестиваля состоит из нескольких направлений, которые возглавят деятели искусства и культуры: "Мюзиклы для детей" (куратор - Максим Дунаевский), "Кино для детей" (куратор - Александр Адабашьян), "Детская анимация" (куратор - Михаил Алдашин), "Цирковые шоу" (кураторы - Эдгард и Аскольд Запашные), "Ледовые шоу".

Программа фестиваля

В конкурсной программе - детские спектакли и мюзиклы, кино и анимационные фильмы для детей. В рамках внеконкурсной программы - показы цирковых и ледовых шоу. В конкурсной программе - более 30 театральных коллективов из 12 городов России.

В фестивальной афише - Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Екатеринбург, Астрахань, Челябинск, Пермь, Калуга и другие города. Как отмечают организаторы, в этом году на конкурс поступило 228 заявок - в 1,5 раза больше, чем в прошлом, когда их было 151. Также расширилась и география конкурса.

Зрители увидят спектакли "Комната Герды", "Тайна белого лотоса", "Сказка на всякий случай", "Огниво", "Каникулы Бонифация", "Алые паруса" и многие другие. На всех спектаклях и кино-анимационных показах участников конкурса будет работать независимое детское жюри, его председателем стала финалистка шоу "Голос. Дети" Ярослава Дегтярева.

В рамках внеконкурсной программы фестиваля в конце октября на сцене ДК "Салют" пройдут показы шоу "Клоун клоунов" итальянского клоуна Дэвида Ларибле. Он - обладатель "циркового "Оскара" - премии "Золотой клоун". Артист впервые покажет программу в России, а также даст мастер-класс, который состоится 30 октября.

Образовательная программа и итоги фестиваля

Также запланирована образовательная программа для детей - учащихся театральных студий, планируемое число участников - 60 человек. Ребят ждут мастер-классы и тренинги по различным направлениям сценического искусства. Финалом станет показ спектаклей детских театральных студий - лауреатов конкурсов театрального искусства. Все мероприятия программы проводятся бесплатно, проезд, проживание и обучение детей - за счет фестиваля.

Показы участников конкурсной программы пройдут и в Подмосковье - зрители увидят спектакли, фильмы и анимационные ленты. Увидят жители Подмосковья также цирковые шоу и ледовое шоу Ильи Авербуха "Алиса в стране чудес". Мероприятия фестиваля охватят около десяти городов Подмосковья, среди которых Звенигород, Мытищи, Химки и др.

Итоги фестиваля подведут 15 ноября в Санкт-Петербурге в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. В пространстве "Севкабель Порт" фестиваль представит выставку Russian Kids Case, презентующую все виды перформативного искусства для детей, которые существуют в России. В течение всего дня будет работать мультимедийная выставка-инсталляция, будут проведены круглые столы, посвященные проблемам детского кино и анимации. Вечером состоится церемония закрытия фестиваля, где назовут победителей конкурса, а также вручат премии правительства России за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики.